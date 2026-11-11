Gevaş’ta gençler tarlada emeğin izini bıraktı

Gençler ve rehberler sahada omuz omuza çalıştı

Van’ın Gevaş ilçesinde yürütülen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi' çerçevesinde liseli gençler, manevi rehberler ve yerel paydaşlar tarlaya inerek şeker pancarı hasadına katıldı. Gevaş İlçe Müftülüğü, Gevaş Gençlik Merkezi ve GAMA Anadolu Lisesi ortaklığında gerçekleştirilen etkinlik, hem üreticilere destek sağladı hem de gençlerin değerler eğitimini sahada pekiştirdi.

etkinliğin organizasyonu ve uygulaması:

Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen ÇEDES projesinin saha ayağı olarak planlanan 'Gönüllü Hasat Etkinliği' sabahın erken saatlerinde başladı. Öğrenciler ve görevli rehberler, çamur içinde çiftçilerle birlikte pancar sökümü yaptı; tarlada yapılan çalışma hem fiziksel emeği hem de paylaşılan deneyimi ön plana çıkardı. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı ve yapılan ikramlarla son buldu.

manevi danışmanın vurguları ve değerler eğitimi:

İlçe Müftülüğü Manevi Danışmanı Hüsamettin Sadak etkinlikte gençlerle birlikte çalışarak alandaki deneyimi anlamlandırdı. Sadak, 'Bizler genç nesillerimize yardımlaşmayı, infakı ve kardeşliği sadece kitap sayfalarından veya konferans salonlarından anlatmak istemiyoruz' diyerek, değerlerin ancak fiilen yaşandığında kalıcı olduğunu belirtti. Sadak, konuşmasında 'imece' kavramına ve gençlerin helal kazanca dair pratik bir farkındalık kazanmasına dikkat çekti.

Sadak, öğrencilerin pancar köklerini çıkarırken gösterdikleri çabaya ve yüzlerindeki tebessüme işaret ederek bu tür saha çalışmalarının gençlerin karakter gelişiminde somut etkiler bıraktığını ifade etti. Emeğin kutsallığı, toprağa saygı ve karşılıksız dayanışma temaları etkinlik boyunca öne çıktı.

Tarlada destek alan yöre üreticileri de gençlerin katkısından duydukları memnuniyeti dile getirip Gevaş İlçe Müftülüğü, Gevaş Gençlik Merkezi ve GAMA Anadolu Lisesi idaresine teşekkür etti. Yetkililer, ÇEDES projesi kapsamında çevre duyarlılığı ve toplumsal dayanışmayı esas alan benzer saha çalışmalarının ilçede periyodik olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Etkinlik, hem üreticilerin yükünü hafifletmeyi hem de gençlere 'alın teri' üzerinde değerlerin yaşatılabileceğini göstermeyi amaçlayan uygulamalı bir ders niteliğindeydi; paydaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti.

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE ÇEDES PROJESİ KAPSAMINDA BİR ARAYA GELEN LİSELİ GENÇLER VE MANEVİ REHBERLER, TARLADA ŞEKER PANCARI SÖKEN ÇİFTÇİLERE DESTEK VEREREK ÖRNEK BİR DAYANIŞMA SERGİLEDİ.