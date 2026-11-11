Kontrolden çıkan iki hafif ticari araç Emirdağ’da istinat duvarına çarptı

Kontrolden çıkan araçlar istinat duvarına çarparak durdu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar yol kenarında bulunan bir evin istinat duvarına çarparak durabildi.

Kaza anı ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpışma yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar çevrede tehlike oluşturdu ve hızlıca durdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Polis incelemesi ve güvenlik uyarısı

Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik ve görgü tespitlerinin ardından belirleneceğini bildirdi. Olay, ilçe merkezindeki trafik güvenliği ve yol kenarı düzenlemeleri açısından da dikkati çekti.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKAN İKİ HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇLAR, BİR EVİN İSTİNAT DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ.