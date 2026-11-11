Kurtalan’da servis denetimleriyle öğrenci güvenliği ön plana çıktı

Kurtalan’da taşımalı eğitim servislerine denetim

Siirt’in Kurtalan ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servis araçları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle denetlendi. Uygulamanın temel hedefi, öğrencilerin okula güvenli ve sağlıklı koşullarda ulaşmasını temin etmekti.

Denetimin kapsamı:

Uygulama sırasında servis araçlarının teknik donanımı, taşıma kapasiteleri ve sürücülerin evrak ve belgeleri ayrıntılı olarak kontrol edildi. Ekipler araçlardaki güvenlik ekipmanları, koltuk düzeni ve kapasite bilgilerinin mevzuata uygunluğunu inceledi.

Denetimlerin devamı ve hedefleri:

Yetkililer, denetimlerin ilçede düzenli olarak tekrarlanacağını belirterek öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim kurumlarına ulaşmasının öncelik olduğunu vurguladı. Denetimler hakkında bilgi veren kurumlar, benzer uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini ilan etti.

KURTALAN’DA TAŞIMALI EĞİTİM SERVİSLERİNE SIKI DENETİM