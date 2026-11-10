Atatürk’ü anma gününde Aydın’dan binlerce kişilik hayır

Aydın Büyükşehir’ten Atatürk anısına geniş kapsamlı hayır

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümü anısına düzenlediği hayır etkinliğiyle kentte binlerce vatandaşın ihtiyaçlarına dokundu. Etkinlik, belediyenin anma programları kapsamında geleneksel bir uygulama olarak gerçekleştirildi ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

etkinliğin içeriği ve katılım:

Hayır kapsamında dağıtılan ikramlar ve yemekler, farklı mahallelerden gelen vatandaşlara ulaştırıldı. Organizasyonun ayrıntıları ve dağıtım noktalarının kapsamı hakkında belediye yetkilileri bilgi verirken, etkinliğin amacının toplumda paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmek olduğu vurgulandı. Etkinliğe katılanlar, uygulamanın düzenli hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

başkanın mesajı:

Özlem Çerçioğlu, törende yaptığı açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle andıklarını belirtti. Çerçioğlu, "Atamız; fikirleri, mücadelesi ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet ile milletimizin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. O’nun en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi korumak, değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" sözleriyle anmanın anlamına işaret etti.

Vatandaşlar, dağıtılan yardımlar için Özlem Çerçioğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Belediye yetkilileri, bu tür anma etkinliklerinin hem toplumsal hafızayı canlı tutma hem de sosyal dayanışmayı güçlendirme boyutuna dikkat çekti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DÜZENLEDİĞİ HAYIR ETKİNLİĞİYLE BİNLERCE VATANDAŞA İKRAMDA BULUNDU.