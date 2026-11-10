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Hastane lobisinde anma töreni: Atatürk özlemle yad edildi

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde düzenlenen törenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hastane lobisinde anma töreni: Atatürk özlemle yad edildi

Hastane lobisinde anma töreni:

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nin lobisinde düzenlenen törene, hastane personeli ve yöneticileri katıldı. Tören, ilk olarak saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Katılımcılar, sessiz ve düzenli bir ortamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Törenin akışı:

Gerçekleştirilen anma programı, kısa ve etkili bir biçimde ilerledi; törende duyguların paylaşılması ve anma nedeninin vurgulanması ön plandaydı. Lobideki düzenlemeler, törenin saygı çerçevesinde yürütülmesine uygun şekilde organize edildi.

Başhekimin vurgusu:

Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, törende yaptığı konuşmada Atatürk'ün sağlık ve bilim anlayışına dikkat çekti. Dr. Esen, "Atatürk'ün akla ve bilime verdiği önem, sağlık alanındaki çalışmalarımıza da yol göstermektedir. Atatürk, sadece bir milletin hayatını değiştiren büyük bir lider değil, aynı zamanda çağdaş, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tören, anma ruhuna uygun bir biçimde sonlandırıldı; hastane yönetimi ve katılımcılar, Atatürk'ün mirasının sağlık başta olmak üzere toplumun tüm alanlarında yol gösterici olduğunu bir kez daha dile getirdi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88....

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜNDE GAZİANTEP ÖZEL HATEM HASTANESİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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