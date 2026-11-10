Maltepe'de yalnızlığa karşı saha ağı: 4 bin 500 hane ziyaret edilecek

projenin amacı ve kapsamı:

Maltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen Yalnız Değilsiniz Projesi, ilçede yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Proje çerçevesinde önümüzdeki 6 ay içinde toplam 4 bin 500 hane ziyaret edilerek yaşlıların ihtiyaçları yerinde tespit edilecek.

ziyaretlerin içeriği ve öncelikler:

Gerçekleştirilecek ziyaretlerde sosyal destek, kişisel bakım, sağlık, barınma ve genel yaşam şartlarına dair değerlendirmeler yapılacak. Ekipler, görüşmeler sırasında yaşlıların öncelikli taleplerini kaydedecek ve acil müdahale gerektiren durumları anında raporlayacak. Tespit edilen ihtiyaçlara göre gerekli yönlendirme ve desteklerin sağlanması planlanıyor.

takip, koordinasyon ve beklenen etki:

Projenin yalnızca tek seferlik ziyaretlerle sınırlı kalmaması için düzenli takip mekanizmaları oluşturulacak. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütülecek çalışmalar sayesinde yaşlıların sosyal destek hizmetlerinden daha etkin yararlanması ve yalnızlık hissinin azalması amaçlanıyor. Maltepe Kaymakamlığı'nın yürüttüğü bu uygulama, saha temelli tespit ve müdahale modelinin yerel düzeyde uygulanmasına örnek teşkil edecek.

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI EKİBİ