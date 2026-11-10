Nazilli'de Atatürk'ü sanatla anma etkinliği

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde Nazilli'de üç kadın resim öğretmeni ile 20 öğrenci, sanatla anma kararı alarak eserlerini ve canlı performanslarını Belediye Meydanı'nda sanatseverlerle buluşturdu. Etkinlik, 10 Kasım anma programları kapsamında dikkat çeken bir alternatif kutlama olarak kayda geçti.

etkinliğin içeriği ve katılımcılar:

Resim öğretmenleri Burcu Üğü, Seren Üney ve Bahar Ercan, okullarında öğrencileriyle birlikte hazırladıkları Atatürk konulu resimleri sergiye taşıdı. Burcu Üğü 7, Seren Üney 6 ve Bahar Ercan 7 öğrencisiyle projeye katıldı; toplam 20 çocuk, günler süren emek sonucu ortaya çıkan tuvallerde Atatürk sevgisini, saygısını ve minnet duygusunu gösterdi. Öğretmenlerin meydanda gerçekleştirdiği canlı resim performansları da etkinliğe ayrı bir dinamizm kattı.

sergi açılışı ve başkanın mesajı:

Sergi, Belediye Meydanı'nda açıldı; eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu ve başarı belgeleri tek tek öğrencilere takdim edildi. Nazilli Belediye Başkanı Opr.Dr. Ertuğrul Tetik sergiyi gezerken eline fırçayı alıp Atatürk ve Türk bayrağı motifli bir resmi tamamladı. Başkan Tetik, "Geleceğimiz olan Atatürk gençliği öğretmenlerimize emanet. Sanata ve sanatçıya çok değer veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgileri ile çok güzel bir Atatürk gençliği yetişiyor. Öğretmenlerimi ve öğrencilerimi tebrik ediyorum" sözleriyle öğretmenleri ve öğrencileri kutladı.

Etkinlik, geleneksel anma programlarına sanat odaklı bir katkı sağlarken, genç kuşağın Atatürk bilinci ve sanata ilgisinin canlı bir göstergesi olarak değerlendirildi.

NAZİLLİ'DE 'ATATÜRK'Ü SANATLA ANIYORUZ' ETKİNLİĞİ