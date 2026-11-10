Dolar 50,1120 -0,21%
Euro 56,3188 +0,01%
Bist 11.727,30 +0,12%
Altın Gram 6.583,27 -0,69%
EUR/USD 1,1218 +0,00%
Brent Petrol 90,44 -2,30%
--°

Nazilli'de Atatürk'ü sanatla anma etkinliği

Nazilli'de üç kadın resim öğretmeni ile 20 öğrenci, 10 Kasım'da düzenlenen 'Atatürk'ü sanatla anıyoruz' etkinliğinde Atatürk sevgisini tuvale yansıttı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Nazilli'de Atatürk'ü sanatla anma etkinliği

Nazilli'de Atatürk'ü sanatla anma etkinliği

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde Nazilli'de üç kadın resim öğretmeni ile 20 öğrenci, sanatla anma kararı alarak eserlerini ve canlı performanslarını Belediye Meydanı'nda sanatseverlerle buluşturdu. Etkinlik, 10 Kasım anma programları kapsamında dikkat çeken bir alternatif kutlama olarak kayda geçti.

etkinliğin içeriği ve katılımcılar:

Resim öğretmenleri Burcu Üğü, Seren Üney ve Bahar Ercan, okullarında öğrencileriyle birlikte hazırladıkları Atatürk konulu resimleri sergiye taşıdı. Burcu Üğü 7, Seren Üney 6 ve Bahar Ercan 7 öğrencisiyle projeye katıldı; toplam 20 çocuk, günler süren emek sonucu ortaya çıkan tuvallerde Atatürk sevgisini, saygısını ve minnet duygusunu gösterdi. Öğretmenlerin meydanda gerçekleştirdiği canlı resim performansları da etkinliğe ayrı bir dinamizm kattı.

sergi açılışı ve başkanın mesajı:

Sergi, Belediye Meydanı'nda açıldı; eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu ve başarı belgeleri tek tek öğrencilere takdim edildi. Nazilli Belediye Başkanı Opr.Dr. Ertuğrul Tetik sergiyi gezerken eline fırçayı alıp Atatürk ve Türk bayrağı motifli bir resmi tamamladı. Başkan Tetik, "Geleceğimiz olan Atatürk gençliği öğretmenlerimize emanet. Sanata ve sanatçıya çok değer veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgileri ile çok güzel bir Atatürk gençliği yetişiyor. Öğretmenlerimi ve öğrencilerimi tebrik ediyorum" sözleriyle öğretmenleri ve öğrencileri kutladı.

Etkinlik, geleneksel anma programlarına sanat odaklı bir katkı sağlarken, genç kuşağın Atatürk bilinci ve sanata ilgisinin canlı bir göstergesi olarak değerlendirildi.

NAZİLLİ&#039;DE &#039;ATATÜRK&#039;Ü SANATLA ANIYORUZ&#039; ETKİNLİĞİ

NAZİLLİ'DE 'ATATÜRK'Ü SANATLA ANIYORUZ' ETKİNLİĞİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da minik kalplere moral: bir gülümseme bir umut hastanelerde
images

Genç hastanın eklemi korunuyor: Düzce'de başarılı Ganz osteotomisi
images

Kartal'da birlik ve anma: Atatürk'ün fikirleri 88 yıldır yaşatılıyor
images

Maltepe'de yalnızlığa karşı saha ağı: 4 bin 500 hane ziyaret edilecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Polonya’da iki Ukraynalı rusya adına casusluk ve sabotaj suçlamasıyla tutuklandı

İnegöl'de yolda uçamayan martıya önce besin sonra bakım: vatandaş belediyeye ulaştırdı

Kahramanmaraş'ın kuzeyinde gece sıcaklıklar -6,9 dereceye düştü

Gümüşhane merkezli operasyonda 5 şüpheli ve 6 milyar liralık hesap hareketi

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı