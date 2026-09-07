Kültürün belleğini saklayan yıllık: ZKS kültür sanat yıllığı 2026

ZKS kültür sanat yıllığı 2026 yayımlandı

Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından hazırlanan ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2026, Türkiye’nin kültür ve sanat alanındaki gelişmeleri sistematik biçimde belgeleyerek kalıcı bir kültürel hafıza oluşturma hedefini sürdürdüğünü gösteriyor. Editörlüğünü Aykut Ertuğrul ve Asım Öz’ün üstlendiği yıllık, tek bir derleme olmaktan öteye geçerek disiplinler arası bir başvuru kaynağı olarak tasarlanmış.

kapsam ve ana temalar:

Yıllık, edebiyattan sinemaya, tiyatrodan müziğe; felsefeden tarihe, yayıncılıktan çağdaş sanatlara uzanan geniş bir yelpazede yıl boyunca öne çıkan üretim ve tartışmaları bir araya getiriyor. Yayında ayrıca yapay zekâ, dijital yayıncılık, teknomedyatik dünya, kültürel diplomasi, çocuk yayınları, müzeler, uluslararası kitap fuarları ve şehir kültürü gibi güncel başlıklar da ele alınıyor. Bu içerikler, kültür-sanat gündeminin hem pratiğini hem kuramsal tartışmalarını görünür kılacak biçimde düzenlenmiş.

katkılar ve metin türleri:

Yıllık, söyleşi, portre, inceleme ve değerlendirme yazıları aracılığıyla bir yılın kültür sanat panoramasını sunuyor. Alanında uzman akademisyenler, yazarlar ve sanatçılar tarafından kaleme alınan yazılar, güncel meseleleri geçmişin kültürel birikimiyle ilişkilendirerek değerlendirme imkânı veriyor. Yayında yer alan isimler arasında Abdullah Ezik, Ali Birinci, Asım Öz, Beşir Ayvazoğlu, Bünyamin Yılmaz, Fatma Kılıç, Hakan Arslanbenzer, İbrahim Eryiğit, Mehmet Aycı, Mustafa Özel, Necmettin Turinay, Suavi Kemal Yazgıç ve Ümit Aktaş gibi dikkat çekici katkılar bulunuyor.

Yıllığın temel iddiası, kültüre dair üretimlerin yalnızca o an için tüketilen metinler olmaktan çıkarak, geleceğe taşınacak bir arşive dönüşmesini sağlamak. Bu amaçla hazırlanan yayın, kültür ve sanat dünyasında yaşanan değişimleri takip etmeye ve birikimi sonraki kuşaklara aktarmaya hizmet eden süreli bir hafıza çalışması olarak konumlanıyor.

ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2026, kültürel üretimlerin izini sürmek isteyen araştırmacılar, uygulayıcılar ve kültür meraklıları için başvuru niteliğinde, disiplinler arası okumalar sunan kapsamlı bir kaynak niteliği taşıyor.

ZEYTİNBURNU KÜLTÜR SANAT, TÜRKİYE’NİN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINDAKİ GELİŞMELERİ KAYIT ALTINA ALARAK KALICI BİR KÜLTÜREL HAFIZA OLUŞTURMAK AMACIYLA HAZIRLADIĞI "ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI 2026"YI OKURLA BULUŞTURDU.