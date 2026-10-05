ateş altında kayıtlı bir kahraman: erzurumlu ayşe çavuş'un arşiv belgeleri

yeni bulunan belgeler Erzurumlu Ayşe Çavuş'u resmî kayıtlara taşıdı:

Arşivlerden çıkarılan iki resmî yazışma, Erzurumlu Ayşe Çavuş'un Millî Mücadele sırasındaki rolüne ilişkin doğrudan deliller sunuyor. Belgeleri gün yüzüne çıkaran Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir olarak kaydediliyor. Yazışmaların içeriği, sözlü anlatıların ötesinde dönemin devlet makamlarının da Ayşe Çavuş'un hizmetlerini resmî olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

resmî yazışmalar ne diyor:

İlk belge, Millî Müdafaa Vekâletine gönderilmiş bir yazışma ve metinde Ethem Müfrezesiyle birlikte muharebeye iştirak eden bir kişiden söz ediliyor; metinde, eğer o kişinin Ayşe Çavuş olduğu teyit edilirse, İstiklal Madalyasıyla taltif edilmesinin uygun olduğu görüşü belirtiliyor. İkinci belge ise TBMM Reisi ve Başkomutan Paşa Hazretlerine hitaben hazırlanmış; burada Erzurumlu Ayşe Çavuş'un İstiklal Mücadelesi sırasında 'bilfiil ateş altında' pek çok hizmeti mesbuk olduğuna dair açık bir değerlendirme yer alıyor. Bu yazışmanın altında Müdafaa-i Milliye Vekili imzası bulunması, iddiaların yalnızca yerel anekdotlarla sınırlı olmadığını, merkezi makamların da durumu resmî olarak ele aldığını gösteriyor.

madalya ve tarihsel önem:

Millî Mücadele döneminde cephede fiilen savaşanlara kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilmesi öngörülmüştü. İlgili yazışmaların ardından Ayşe Çavuş'un söz konusu madalyayla taltif edildiği kaydediliyor; bu durum, onun sahadaki hizmetlerinin belgelerle de sabitlenmiş olduğuna işaret ediyor. Araştırmacı Taner Özdemir'in ortaya çıkardığı belgeler, Ayşe Çavuş'un hikâyesini sadece sözlü tarih dışında resmî arşiv kayıtlarına da taşıyor.

Bu belgeler aynı zamanda Erzurumlu kadınların Millî Mücadele'de üstlendiği rollerin yeniden değerlendirilmesi için önemli bir kaynak sunuyor. Yazışmaların içeriği, kadının cepheyle doğrudan ilişkili katkılarına dair açık ifadeler barındırırken, resmî taltif kararı dönemin devlet yaklaşımını da yansıtıyor. Yıllar sonra gün yüzüne çıkan bu kayıtlar, Ayşe Çavuş'un bölge ve dönem tarihindeki yerinin belgelerle güçlendiğini ortaya koyuyor.

ARŞİVDEN ÇIKARILAN İKİ RESMÎ YAZIŞMA, ERZURUMLU AYŞE ÇAVUŞ’UN MİLLÎ MÜCADELE’DE ETHEM MÜFREZESİYLE BİRLİKTE MUHAREBEYE KATILDIĞINI VE "BİLFİİL ATEŞ ALTINDA" HİZMET VERDİĞİNİ ORTAYA KOYDU. BELGELERDE AYŞE ÇAVUŞ İÇİN İSTİKLAL MADALYASI TALEP EDİLDİĞİ GÖRÜLÜRKEN, YAZIŞMALARIN ARDINDAN KIRMIZI ŞERİTLİ İSTİKLAL MADALYASI İLE TALTİF EDİLDİĞİ BELİRLENDİ.