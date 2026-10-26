Atlı gezinti Edirne sokaklarında ilgi odağı oldu

Edirne'de işlek Balıkpazarı ve Saraçlar Caddesi'nde atıyla gezen bir kadın, kent merkezinde renkli görüntüler oluşturdu. İpsala ilçesinden aldığı atla dolaştığı belirtilen kadın, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Vatandaşların tepkileri:

Cadde boyunca atıyla ilerleyen kadını görenler şaşkınlık ve ilgi gösterdi; bazı kişiler fotoğraf çekerken, bazıları esprili yorumlarda bulundu. Görüntüler, özellikle yaya yoğunluğunun olduğu bölümlerde dikkat çekti.

Kadının açıklaması:

Kadın, ata binmeye uzun yıllardır devam ettiğini ifade ederek, "Küçüklüğümden beri biniyorum, sadece zevk için" dedi ve atı yalnızca keyif amaçlı kullandığını belirtti.

EDİRNE’DE ATIYLA CADDELERDE GEZDİ, VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ