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Atlı gezinti Edirne sokaklarında ilgi odağı oldu

Edirne'de İpsala'dan getirdiği atla Balıkpazarı ve Saraçlar Caddesi'nde dolaşan kadın, vatandaşların ilgisini çekti; ata binmenin çocukluktan beri tuttuğunu söyledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Atlı gezinti Edirne sokaklarında ilgi odağı oldu

Atlı gezinti Edirne sokaklarında ilgi odağı oldu

Edirne'de işlek Balıkpazarı ve Saraçlar Caddesi'nde atıyla gezen bir kadın, kent merkezinde renkli görüntüler oluşturdu. İpsala ilçesinden aldığı atla dolaştığı belirtilen kadın, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Vatandaşların tepkileri:

Cadde boyunca atıyla ilerleyen kadını görenler şaşkınlık ve ilgi gösterdi; bazı kişiler fotoğraf çekerken, bazıları esprili yorumlarda bulundu. Görüntüler, özellikle yaya yoğunluğunun olduğu bölümlerde dikkat çekti.

Kadının açıklaması:

Kadın, ata binmeye uzun yıllardır devam ettiğini ifade ederek, "Küçüklüğümden beri biniyorum, sadece zevk için" dedi ve atı yalnızca keyif amaçlı kullandığını belirtti.

EDİRNE’DE ATIYLA CADDELERDE GEZDİ, VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

EDİRNE’DE ATIYLA CADDELERDE GEZDİ, VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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