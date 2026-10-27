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Bursa itfaiyesi insansız cankurtaranla müdahale kabiliyetini test etti

Bursa İtfaiyesi Demirtaş Barajı'nda insansız cankurtaran aracıyla arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi; amaç müdahale hızını ve güvenliğini artırmak.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 08:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bursa itfaiyesi insansız cankurtaranla müdahale kabiliyetini test etti

Tatbikatın amacı ve kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirtaş Barajı'nda insansız cankurtaran aracı ile arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Saha çalışmaları kapsamında su üstündeki kazazedelere hızlı ve güvenli müdahale olanağı tanıyan aracın test ve uygulamalı denemeleri yapıldı. Bursa İtfaiyesi, teknolojiyi yakından takip eden ve arama kurtarma kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen yaklaşımı doğrultusunda yenilikçi ekipmanları sahada sınamaya devam etti.

Saha uygulamaları:

Tatbikat sırasında ekipler aracın manevra kabiliyeti, müdahale düzeni ve operatör komutlarına verdiği tepkiyi uygulamalı olarak sınadı. Uygulamalar, riskli koşullarda ilk müdahalenin hızlanması ve personel güvenliğinin artırılması amaçları üzerine kuruldu.

Kurumsal yaklaşım:

"Gelişen teknolojilerden yararlanarak müdahale gücümüzü artırmak, can güvenliğini ön planda tutmak ve Bursa İtfaiyesini her geçen gün daha donanımlı, daha güçlü ve yeniliklere açık bir yapıya kavuşturmaktır. Her hayat değerlidir, her yenilik hayat kurtarmaya katkıdır."

Bursa İtfaiyesi, benzer ekipmanların saha testlerini sürdüreceklerini ve arama kurtarma kapasitesini adım adım geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, DEMİRTAŞ BARAJI&#039;NDA İNSANSIZ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, DEMİRTAŞ BARAJI'NDA İNSANSIZ CANKURTARAN ARACI İLE ARAMA KURTARMA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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