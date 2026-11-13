Atıklardan elde edilen enerji 348 milyon kWh’ı aştı

Atıklardan enerji üretimi ve tesisler

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen Fethiye, Ortaca, Datça, Marmaris, Menteşe ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri, evsel ve ticari nitelikli tehlikesiz atıkların çevre mevzuatına uygun bertarafını sağlarken aynı zamanda geri kazanım ve enerji üretimi uygulamalarını yürütüyor. Tesislerdeki enerji santralleri toplam 12 MW kurulu güçle elektrik üretimi gerçekleştiriyor; düzenli depolama sahalarında oluşan metan gazı özel sistemlerle toplanıp enerjiye dönüştürülüyor.

üretim ve metan miktarı:

Bugüne kadar tesislerde üretilen elektrik enerjisi 348.068.466 kWh'ı aştı. 2014 yılından bu yana bertaraf edilen 4.979.668 ton atıktan elde edilen 213.166.717 m3 metan gazı enerji üretiminde değerlendirildi. Metan gazının kontrolsüz biçimde atmosfere salınması yerine enerji üretiminde kullanılması, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına doğrudan katkı sağlıyor.

geri kazanım ve döngüsel ekonomi:

Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde ambalaj atıkları ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor; şimdiye kadar 63.570 ton ambalaj atığının ayrıştırılması ve geri dönüşümü sağlandı. Bu uygulamalar, atıklardan yenilenebilir enerji elde edilmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını destekleyerek döngüsel ekonomi hedefine hizmet ediyor.

Başkan Ahmet Aras, Muğla’nın doğasını koruyan, sürdürülebilir ve örnek bir kent olması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Çevreyi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendiren uygulamalarla Muğla’yı geleceğe hazırlıyoruz" dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, atık yönetimi, geri kazanım oranlarının artırılması ve atıklardan enerji elde edilmesi alanlarındaki uygulamalarını sürdürmeye devam ediyor.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN GELEN ENERJİ 348 MİLYON KWH’I AŞTI