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Bodrum’da atıksu dönüşümü: Gümbet merkezli sistemle su tasarrufu hedefleniyor

MUSKİ, Bodrum’a 513 milyon TL yatırımla atıksuları Gümbet'e yönlendirip arıtılan suyu park ve tarım sulamasında kullanarak 300 hektarlık alanı sulamayı hedefliyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:14

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bodrum’da atıksu dönüşümü: Gümbet merkezli sistemle su tasarrufu hedefleniyor

yatırımın amacı ve genel yaklaşım

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum’un altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacıyla kapsamlı bir yatırım programı başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma, atıksu yönetimini merkezi hale getirirken arıtılan suyun yeniden kullanımını da sistematik hâle getirmeyi hedefliyor.

atıksu sisteminde dönüşüm:

Proje kapsamında atıksu altyapısında önemli imalat ve düzenlemeler yapılacak. Buna göre 14 bin metre atıksu terfi hattı imalatı gerçekleştirilecek, 1 yeni atıksu terfi merkezi inşa edilecek ve mevcut 3 terfi merkezi yenilenecek. Ortakent, Bitez ve Konacık Atıksu Arıtma Tesisleri devre dışı bırakılarak, söz konusu bölgeler ile Bodrum Merkez ve Gümbet mahallelerinden gelen atıksular tek merkezde, Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi’nde toplanacak. Bu düzenleme ile sistemi kullanan nüfusun eşdeğeri 250 bin kişilik kapasiteye ulaşacak.

arıtılan suyun yeniden kullanımı:

Projede arıtılmış suyun geri kazanımı da planın merkezi unsurlarından biri. 11 bin metre uzunluğunda gri su hattı imalatı yapılacak ve Bitez Mahallesi’ne 500 metreküp kapasiteli gri su deposu inşa edilecek. Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi’nde günlük 30 bin metreküp kapasiteyle arıtılacak atıksudan saniyede 300 litre su yeniden kullanıma kazandırılacak. Elde edilen su, park, bahçe ve yeşil alanların sulanmasında kullanılacak; vatandaş talepleri doğrultusunda tarımsal sulama ihtiyaçları için de erişime sunulacak. Böylece yaklaşık 300 hektar (yaklaşık 420 futbol sahası büyüklüğündeki) alanın sulanması sağlanarak içme suyu kaynakları üzerindeki baskı azalacak.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, projenin Bodrum’un altyapı geleceği açısından kritik ve stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı. Şengül, 513 milyon TL tutarındaki yatırımın yalnızca çevre ve halk sağlığını korumakla kalmayacağını; kurulacak gri su geri kazanım sistemi ile arıtılan suyun yeşil alan sulamasında yeniden kullanıma sunulacağını belirtti. Proje, hem bölgesel altyapının modernizasyonunu hem de su kaynaklarının korunmasını hedefliyor.

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BODRUM’UN ALTYAPI SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK VE SU KAYNAKLARININ...

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BODRUM’UN ALTYAPI SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK VE SU KAYNAKLARININ DAHA VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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