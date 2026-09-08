Atlas Çağlayan davasında karar günü: 14 yaşındaki sanığın cezası bekleniyor

Dava bugün karara bağlanabilir:

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın 2. duruşması bugün saat 10.00'da yapılacak. Mahkeme heyetinin, Güngören'de bıçaklanarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hakkındaki kararını açıklaması beklendiği bildirildi.

İddianame ve savcılık talebi:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli olarak yer alan E.Ç. (14) hakkında, 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi. İlk duruşma 9 Haziran'da yapılmış ve Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı; savcılık ayrıca tutukluluğun devamını istemişti.

Olayın seyri ve deliller:

İddianamede yer alan bilgilere göre, olay 14 Ocak günü saat 20.16 sıralarında bir kafede iki grup arasında çıkan tartışmayla başladı. Suça sürüklenen çocuk E.Ç.'nin cebinden bıçak çıkartıp Atlas Çağlayan'a 2-3 defa salladığı, Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu raporunda vücutta tespit edilen iki adet kesici delici alet yarasının ve göğüs bölgesindeki geniş kesinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. ATK değerlendirmesinde sanığın fiili ve hukuki sonuçları algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu da yer aldı.

Olay günü görüntü inceleme tutanakları ile yapılan incelemelerde, tarafların kafe içindeki ve sonrasındaki hareketleri, şüphelinin cebinden bıçak çıkardığı ve maktulu bıçakladıktan sonra kaçtığı yönünde tespitler bulundu. Ayrıca şüphelinin telefonunda elinde silah olan fotoğraflar ve çakı fotoğrafı bulunduğu iddianamede yer aldı.

Davada bugün çıkacak kararın, iddianamedeki bulgular, ATK raporu ve olay günü görüntüleri doğrultusunda şekilleneceği, mahkeme heyetinin değerlendirmesiyle belirleneceği ifade ediliyor.

Atlas Çağlayan cinayeti davasında bugün karar çıkması bekleniyor