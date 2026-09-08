Tabela uğruna 'belediye başkanı akrabam' iddiası zabıtayı durdurmadı

Olayın özeti:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye zabıta ekipleri, kent merkezinde yürüttükleri kaldırım işgali denetiminde yaya geçişini engelleyen duba, reklam materyalleri ve çeşitli malzemeleri topladı. Müdahale sırasında el konulan bir tabelanın sahibi, tabelayı geri almak isterken 'belediye başkanını arayacağım, akrabamdır' diyerek zabıta ekiplerine itirazda bulundu.

Denetimin ayrıntıları:

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde öncelikle kaldırım ve yaya yollarının serbest bırakılmasına odaklandı. Ekipler tarafından kaldırılan öğeler arasında duba, reklam materyalleri ve ticari kullanım amacıyla bırakılmış çeşitli malzemeler yer aldı. Kurallara uymayan esnaf uyarıldı; itiraz eden kişinin 'belediye başkanını arayacağım, akrabamdır' sözlerine zabıta personeli 'Kimi isterseniz arayın' şeklinde yanıt verdi.

Belediye açıklaması:

İskenderun Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 'Daha düzenli, daha güvenli ve herkes için erişilebilir bir İskenderun için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek. Kamuya ait alanlar, hiçbir kişi veya işletmenin özel kullanım alanı değildir. Kurallar herkes için eşit şekilde uygulanacaktır' ifadelerine yer verildi. Açıklamada denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ve uyarılara uyulması gerektiği vurgulandı.

Olay, belediye ekiplerinin kent düzeni ve yaya güvenliği önceliğini koruyarak uygulamada ısrarcı olduğunu gösterdi; zabıta müdahaleleri sonucu kaldırılan öğelerle yaya ulaşımı rahatlatıldı ve kurallara uyulması konusunda net bir mesaj iletildi.

HATAY'IN İSKENDERUN İLÇESİNDE KALDIRIM İŞGALLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİREN İSKENDERUN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YAYA GEÇİŞİNİ ENGELLEYEN DUBA, REKLAM MATERYALLERİ VE ÇEŞİTLİ MALZEMELERİ KALDIRDI. DENETİM SIRASINDA BİR ESNAFIN, EL KONULAN TABELASINI KURTARMAK İÇİN "BELEDİYE BAŞKANINI ARAYACAĞIM, AKRABAMDIR" DEMESİNE RAĞMEN ZABITA EKİPLERİ GÖREVLERİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRDÜ.