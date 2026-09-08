Kırıkkale'de bilişim yoluyla aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de bilişim yoluyla aranan hükümlü cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Operasyon ve koordinasyon:

Edinilen bilgiye göre, operasyon Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.

Suçlama ve hukuki süreç:

Yakalanan kişinin Ç.S. (44) olduğu belirlendi. Şüpheli hakkında, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan arama ve yakalama işlemleri yapıldı. Hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

İşlemleri tamamlanan hükümlü tutuklanarak ilgili Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

KIRIKKALE'DE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN HAKKINDA 4 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI