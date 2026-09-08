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Kırıkkale'de bilişim yoluyla aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de yürütülen operasyonda, 'bilişim sistemleri ve banka araçlı dolandırıcılık' suçundan aranan Ç.S. (44) yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırıkkale'de bilişim yoluyla aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de bilişim yoluyla aranan hükümlü cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Operasyon ve koordinasyon:

Edinilen bilgiye göre, operasyon Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.

Suçlama ve hukuki süreç:

Yakalanan kişinin Ç.S. (44) olduğu belirlendi. Şüpheli hakkında, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan arama ve yakalama işlemleri yapıldı. Hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

İşlemleri tamamlanan hükümlü tutuklanarak ilgili Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

KIRIKKALE&#039;DE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN HAKKINDA 4 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ...

KIRIKKALE'DE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN HAKKINDA 4 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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