Kırıkkale'de bilişim yoluyla aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de bilişim yoluyla aranan hükümlü cezaevine gönderildi
Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Operasyon ve koordinasyon:
Edinilen bilgiye göre, operasyon Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında aranan şahıs tespit edilerek yakalandı.
Suçlama ve hukuki süreç:
Yakalanan kişinin Ç.S. (44) olduğu belirlendi. Şüpheli hakkında, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan arama ve yakalama işlemleri yapıldı. Hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
İşlemleri tamamlanan hükümlü tutuklanarak ilgili Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
KIRIKKALE'DE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN HAKKINDA 4 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI
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