rusya ile kuzey koreyi birleştiren ilk karayolu köprüsü hizmete açıldı

tören ve adlandırma:

Kuzey Kore’nin Rason şehri ile Rusya’nın Khasan kasabasını birbirine bağlayan Tuman Nehri Karayolu Köprüsü resmi törenle hizmete açıldı. Köprünün inşası 495 günde tamamlandı ve açılış iki ülkede eş zamanlı düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi.

Kuzey Kore basınında yer alan habere göre köprünün resmi adı, Rus Kızıl Ordu subayı Yakov Noviçenko anısına verildi. Açılış törenine Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae Song ile Rusya Başbakanı Mihail Vladimiroviç Mişustin görüntülü bağlantı yoluyla katıldı.

başbakanların değerlendirmeleri:

Pak Thae Song konuşmasında yapının inşasını kısa sürede tamamlayan görevlilere teşekkür ederek, bu projenin "ikili iş birliğine dinamizm katacak önemli bir gelişme" olduğunu belirtti ve köprünün ortak kalkınma ile refah hedeflerine katkı sağlayacağını söyledi.

Mihail Vladimiroviç Mişustin ise köprünün, iki ülke liderleri tarafından imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında ulaşım iş birliğinin somut bir parçası olduğunu ifade ederek, açılışı "tarihi bir olay" olarak nitelendirdi ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

köprünün kapasitesi ve kullanım planı:

Köprü, iki ülke arasında kurulan ilk karayolu bağlantısı olma niteliği taşıyor. Resmi açıklamalara göre yapı, ilk etapta öncelikle kargo taşımacılığı için kullanılacak; yılın ilerleyen aylarında ise yolcu trafiğine açılması planlanıyor.

Rus resmi haber ajansı TASS’ın aktardığı kapasite verilerine göre köprüden günlük 300’e kadar araç ve 2 bin 323 kişiye kadar geçiş yapılabilecek. Bugüne kadar iki ülke arasında sadece hava ve demiryolu bağlantıları bulunuyordu.

inşa süreci ve stratejik bağlam:

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılında Pyongyang’da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma sonrasında iki ülke farklı alanlarda iş birliğini güçlendirme yönünde adımlar attı.

Köprünün inşaatına geçtiğimiz yılın Nisan ayında başlanmış, proje yetkilileri köprünün insan etkileşimi, turizm ve mal dolaşımı gibi çeşitli alanlarda karşılıklı iş birliğini güçlendireceğini belirtmişti. Açılışla birlikte iki ülke arasındaki kara ulaşımı yeni bir döneme girmiş oldu.

KUZEY KORE'NİN RASON ŞEHRİ İLE RUSYA'NIN KHASAN KASABASINI BİRBİRİNE BAĞLAYAN TUMAN NEHRİ KARAYOLU KÖPRÜSÜ, RESMİ TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.