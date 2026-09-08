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İncirliova'da okullar bahçe temizliği ve bakım çalışmalarıyla yeni döneme hazır

İncirliova Belediyesi, 2026-2027 öncesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri ekipleriyle okulların bahçelerinde yabani ot temizliği ve ağaç budama yaptı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Aslı Han

İncirliova'da okullar bahçe temizliği ve bakım çalışmalarıyla yeni döneme hazır

çalışmanın kapsamı:

İncirliova Belediyesi, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesinde ilçedeki okulların bahçe ve çevrelerinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.

Ekipler, okul bahçelerinde yabani ot temizliği, ağaç budama ve genel çevre temizliği çalışmaları yaptı. Yapılan müdahalelerle öğrencilerin teneffüs ve ders aralarında daha düzenli, temiz ve güvenli alanlar kullanması amaçlandı.

belediyenin değerlendirmesi:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Aydınlık yarınlarımızın teminatı, ülkemizin geleceği sevgili öğrencilerimiz için her eğitim döneminde olduğu gibi 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesinde de sahadayız. İlçemizdeki okullarımızın yeni eğitim yılına temiz, düzenli ve güvenli bir çevrede başlamaları için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından okullarımızın bahçelerinde ve çevrelerinde, yabani ot temizliği, ağaç budama ve çevre temizliği çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi. Çocuklarımızın ders aralarında ve teneffüslerde temiz, düzenli ve daha güzel bahçelerde vakit geçirebilmeleri için çalışmalarımıza eğitim yılı boyunca da devam edeceğiz. Çocuklarımızın mutluluğu, bizim en büyük motivasyonumuz. İncirliova’mız için çalışıyor, geleceğimiz için üretiyoruz."

hedef ve sürdürülmesi:

Belediye yetkilileri, yapılan bakımın yalnızca yeni dönemin başlangıcı olduğunu, ihtiyaçlara göre benzer çalışmaların eğitim yılı boyunca devam edeceğini belirtti. Okul çevrelerinin düzenli tutulmasıyla hem güvenlik hem de öğrencilerin sosyal alanlara erişimi açısından olumlu bir ortam sağlanması hedefleniyor.

İNCİRLİOVA BELEDİYESİ EKİPLERİ, 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇEDEKİ OKULLARIN...

İNCİRLİOVA BELEDİYESİ EKİPLERİ, 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇEDEKİ OKULLARIN BAHÇE VE ÇEVRELERİNDE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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