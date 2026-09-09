ATO başkanı atölyede motor başında kadın ustayla sohbet etti

ATO başkanının Şaşmaz ziyaretinde gözlemler

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaretleri kapsamında oto mekanik ustası Fatma Kuşçu ile bir araya geldi. Ziyaret, Kuşçu'nun iş yerinde gerçekleşen samimi bir buluşma ve atölye incelemesi şeklinde sürdü.

Kahvaltı ve atölye sohbeti:

Ziyaret sırasında Baran, Kuşçu ve dükkandaki çalışanlarla birlikte sabah kahvaltısı yaptı. Sohbetin odağında sanayi sektöründe kadınların karşılaştığı imkanlar ve bu alanda kadının daha görünür olması vardı. Baran, özellikle kadın girişimcilerin ve çalışanların desteklenmesinin çalışma hayatındaki çeşitliliği artıracağına dikkat çekti.

Motor tamiri ve saha incelemesi:

Baran, Kuşçu'nun işini yakından takip etti ve atölyede gerçekleşen uygulamaya dahil oldu; motorun başına geçen Baran, Kuşçu ile birlikte araç üzerinde tamir işi yaptı. Kuşçu, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken Baran da sürece eşlik ederek teknik ayrıntılara ilgi gösterdi. Bu bölümde ziyaret, hem ustalığın tanınmasına hem de kadın istihdamının somut örnekle vurgulanmasına alan açtı.

Görüşme boyunca sanayi sektöründe kadın istihdamı ve farklı meslek gruplarında kadınların aktif yer almasının önemi öne çıktı. Ziyaret, Baran ve Kuşçu'nun hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) BAŞKANI GÜRSEL BARAN, ŞAŞMAZ SANAYİ SİTESİ’NDE OTO MEKANİK USTASI OLAN FATMA KUŞÇU’YU ZİYARET ETTİ.