Orman yangını Sivrihisar'da ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor

Olay yeri ve müdahale:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Dümrek ile Karacakaya mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Sivrihisar Belediyesi'ne ait personel ve su tankerleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları ve rüzgarın etkisi:

Alevlerin çevreye yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen söndürme çalışmalarına 2 adet iş makinesi de destek veriyor. Ekipler, rüzgârın etkisiyle zaman zaman büyüyen yangını kontrol altına almak için aralıksız çaba gösteriyor.

Bölgede devam eden müdahalede öncelik, alevlerin yerleşim ve ulaşım alanlarına ulaşmasını önlemek olarak belirlendi. Yangının çıkış nedeni halen araştırılıyor ve söndürme çalışmaları sürüyor.

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