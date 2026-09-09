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Orman yangını Sivrihisar'da ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor

Sivrihisar'da Dümrek-Karacakaya ormanında çıkan yangın rüzgârla büyüyor; Orman Bölge Müdürlüğü, belediye ve iş makineleriyle söndürme sürüyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Orman yangını Sivrihisar'da ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor

Olay yeri ve müdahale:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Dümrek ile Karacakaya mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Sivrihisar Belediyesi'ne ait personel ve su tankerleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları ve rüzgarın etkisi:

Alevlerin çevreye yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen söndürme çalışmalarına 2 adet iş makinesi de destek veriyor. Ekipler, rüzgârın etkisiyle zaman zaman büyüyen yangını kontrol altına almak için aralıksız çaba gösteriyor.

Bölgede devam eden müdahalede öncelik, alevlerin yerleşim ve ulaşım alanlarına ulaşmasını önlemek olarak belirlendi. Yangının çıkış nedeni halen araştırılıyor ve söndürme çalışmaları sürüyor.

YANGIN

YANGIN

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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