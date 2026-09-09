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Gençlere finansal farkındalık: İş’te Ekonomi atölyelerinde yeni dönem başlıyor

Türkiye İş Bankası Müzesi'nin ücretsiz 'İş’te Ekonomi' atölyeleri 23 Eylül'de başlıyor; 11 haftalık programda oyun teorisi, bütçe ve sertifika imkanı var.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gençlere finansal farkındalık: İş’te Ekonomi atölyelerinde yeni dönem başlıyor

programın amacı ve içeriği:

Türkiye İş Bankası Müzesi tarafından lise öğrencilerine ücretsiz sunulan İş’te Ekonomi atölyeleri, gençlerin finansal okuryazarlığını artırmayı hedefliyor. Program; dünyanın sınırlı kaynakları, sürdürülebilirlik, bütçe yönetimi, yatırım ve küreselleşme gibi temel ekonomik kavramları tartışmaya açıyor.

Katılımcılar, teorik bilgiyi deneyimsel yaklaşımlarla pekiştirirken oyun teorisi üzerinden iktisadi davranış modellerini anlamaya yönelik uygulamalı çalışmalar yapma fırsatı bulacak. Eğitimler gençlere ekonomi okuryazarlığı kazandırmaya odaklanırken, farklı bakış açılarıyla problem çözme yeteneğini de geliştiriyor.

eğitim kadrosu ve program süresi:

Program 23 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve toplam 11 hafta sürecek. Eğitimlerin koordinasyonunu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Birdal yapıyor. Atölye yürütücülerinde Prof. Dr. Zahide Ayyıldız Onaran, Dr. Öğr. Üyesi Elif Asoy Küçükkişnişci ve Arş. Gör. Dr. Deniz Oktay gibi akademisyenler yer alıyor.

program takvimi:

23 Eylül Çarşamba 16.30-18.00 Ekonomi Nedir?

30 Eylül Çarşamba 16.30-18.00 Banka Ne İşe Yarar

7 Ekim Çarşamba 16.30-18.00 Fiyatların Davranışı

14 Ekim Çarşamba 16.30-18.00 Bütçe

21 Ekim Çarşamba 16.30-18.00 Yatırım

18 Kasım Çarşamba 16.30-18.00 Devletin Rolü

25 Kasım Çarşamba 16.30-18.00 Teknoloji ve Gelecek

2 Aralık Çarşamba 16.30-18.00 Küreselleşme Uluslararası Sistem

9 Aralık Çarşamba 16.30-18.00 Milli Gelir ve Büyüme

16 Aralık Çarşamba 16.30-18.00 Gelir ve Kaynakların Dağılımı

13-14 Ocak Çar-Per 16.30-18.00 Oyun Teorisi I-II

16 Ocak Cumartesi 10.00-13.00 Oyun Teorisi III

kayıt ve sertifika:

Her oturumun sonunda katılımcılara ayrı ayrı sertifika verilecek. Programa katılmak isteyen lise öğrencileri, kayıtlarını İş Sanat’ın internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Program duyuruları ve detayları için İş Sanat’ın sosyal medya hesapları, internet sitesi ve e-bülten takip edilebilir.

Atölyeler Türkiye İş Bankası Müzesi, Eminönü adresinde gerçekleştirilecek olup katılım ücretsizdir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ’NİN LİSE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ OLARAK SUNDUĞU &quot;İŞ’TE EKONOMİ&quot; PROGRAMI...

TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ’NİN LİSE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ OLARAK SUNDUĞU "İŞ’TE EKONOMİ" PROGRAMI, YENİ DÖNEM EĞİTİMLERİYLE DEVAM EDİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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