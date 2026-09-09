Enerjide yeni dönemin şifreleri: elektrikleşme, depolama ve hedef 2040

COP31 öncesi strateji ve 2040 planının önemi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31 sürecine hazırlık ve Türkiye’nin enerji vizyonuna ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Bayraktar, Türkiye’nin COP31’de vereceği temel mesajın artık taahhütten aksiyona geçmek olduğunu belirtti ve bu çerçevede hazırlanan politika paketlerinin dünya iklim mücadelesinde somut katkı sunmasını hedeflediklerini ifade etti.

Konferansın Antalya’da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini, Cumhurbaşkanı liderliğinde çok sayıda devlet ve hükümet yetkilisinin katılımı beklendiğini ve yaklaşık 100 bin kişinin etkinliğe ilgi göstermesinin öngörüldüğünü söyledi. Bayraktar, 2040 Türkiye Ulusal Enerji Planı'nın COP31 öncesinde, ekim sonu veya kasımın ilk haftasında açıklanmasının planlandığını vurguladı.

elektrikleşme odaklı yaklaşım:

Bakan elektrikleşmeyi yeni enerji perspektifinin merkezi olarak tanımladı. Türkiye’nin öne çıkardığı hedeflerden biri 2035’te yüzde 35 elektrikleşme oranı. Bayraktar, bu hedefin başarılması halinde hem emisyon azaltımı hem de enerji verimliliği açısından anlamlı bir kazanım elde edileceğini belirtti. Yeni stratejinin merkezine elektrikleşmeyi koyduklarını ve bu dönüşümü destekleyecek politikaları planladıklarını söyledi.

ulaştırma ve elektrikli araç dönüşümü:

Ulaştırma sektöründeki dönüşümü önceliklendirdiklerini aktaran Bayraktar, hedeflerinin 2035’te Türkiye yollarında 7-10 milyon elektrikli araç bulunması olduğunu belirtti. Belediyelerin toplu taşımada ve bireysel araç parkında elektrifikasyona geçişinin petrol talebini ve emisyonları azaltacağını; bunun için 200 milyar doların üzerinde yatırım gerektiğini ifade etti.

yenilenebilir, depolama ve enerji verimliliği:

Yenilenebilir kaynakların artan payı hakkında Bayraktar, Türkiye’nin güneş ve rüzgâr potansiyeline vurgu yaptı. Kapasite dağılımı perspektifinde yaklaşık yüzde 70 güneş, yüzde 30 rüzgâr payı öngörüsünün bulunduğunu; ancak her iki kaynağa da eş zamanlı yatırım yapma zorunluluğunun altını çizdi. 2035 için daha önce ortaya konmuş 120 bin megavat hedefine atıfta bulunarak, 2040’ta daha büyük bir hedef belirleyeceklerini söyledi.

Enerji verimliliğine yönelik olarak 2030’a kadar planlanan 20 milyar dolarlık projelerin ötesinde, 2030 sonrası için Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve daha iddialı hedefler koyacaklarını belirtti.

depolamalı hidroelektrik ve enerji depolama:

Bakan, hidroelektrik santrallerde depolama kapasitesinin artırılmasına yönelik yeni adımların olduğunu belirtti. Özellikle pompaj depolama sistemiyle suyun ucuz saatlerde yukarı pompalanıp, daha uygun fiyatlı dönemlerde yeniden elektrik üretiminde kullanılmasının planlandığını aktardı. Bu yaklaşımın şebeke esnekliğini ve yenilenebilir entegrasyonunu güçlendireceği vurgulandı.

nükleer, sondaj çalışmaları ve uluslararası projeler:

Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin olarak Bayraktar, birinci reaktör için test aşamasında olduklarını ve hedeflerinin bu yıl sonuna kadar santralin fiziki çalışmasını başlatmak olduğunu ifade etti. Sinop ve Trakya projeleriyle ilgili müzakerelerin sürdüğünü; Kanada, Çin, Rusya ve Güney Kore ile farklı düzeylerde görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Trakya sahasının elektrik açısından öncelikli olduğuna dikkat çekti.

karadeniz sondajları ve petrol aramaları:

Derin deniz sondaj filosunu 6 gemiye çıkardıklarını söyleyen Bayraktar, bu gemilerden birinin Somali’de çalıştığını, diğerlerinin ise Batı, Orta ve Doğu Karadeniz sahalarında yeni sondajlar yürüttüğünü belirtti. Önümüzdeki dönemde özellikle petrol hedefli zorlu bir sondaja Batı Karadeniz’de başlanacağını aktardı.

enerji koridoru ve Ceyhan potansiyeli:

Katar gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak proje için yaklaşık 2 bin-2 bin 200 kilometrelik boru hattı gerekeceğini belirten Bayraktar, projenin ilerlemesi için Türkiye, Katar ve Avrupa Birliği arasında siyasi iradenin oluşmasının gerektiğini söyledi. Mevcut enerjideki krizi yeni projeler için fırsata çevirmek istediklerini ifade etti.

Bayraktar, Ceyhan'ın önemli bir petrol aktarma merkezine dönüşebileceğini belirterek, bölgedeki kaynaklar depolama, rafineri ve petrokimya yatırımlarıyla birleştirildiğinde, Türkiye üzerinden Avrupa’ya günlük 2,5 milyon varile kadar petrol taşınabileceğini kaydetti.

Bayraktar’ın açıklamaları, Türkiye’nin kısa ve orta vadeli enerji önceliklerini; elektrikleşme, yenilenebilir kapasite artışı, depolama çözümleri, nükleer projeler ve bölgesel enerji koridorları ekseninde netleştiriyor. 2040 Ulusal Enerji Planı ile bu alanlarda somut hedeflerin ve yatırım programlarının duyurulması bekleniyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, "ELEKTRİKLEŞMENİN DÜNYANIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE ALAKALI MÜCADELESİNDE DE ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ VE TÜRKİYE OLARAK ENERJİ VİZYONUMUZU VE PLANLARIMIZI YENİ ELEKTRİK DÜNYASINA GÖRE HAZIRLIYORUZ" DEDİ.