Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4960 +0,30%
Bist 14.631,69 +1,57%
Altın Gram 6.941,68 +0,34%
EUR/USD 1,1651 +0,19%
Brent Petrol 100,61 +2,75%
--°

Eğimli bahçelerde fileyle fındık hasadı: maliyetler azalıyor, kalite korunuyor

Ordu'da fındık hasadında kullanılan file, eğimli bahçelerde işçilik, zaman ve aflatoksin riskini azaltarak maliyetleri yaklaşık yüzde 80 düşürüyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Eğimli bahçelerde fileyle fındık hasadı: maliyetler azalıyor, kalite korunuyor

Eğime karşı pratik çözüm: fındık hasat filesi

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi'nde üretici İhsan Coşar’ı ziyaret ederek fındık hasadında file kullanımının sağladığı yararları yerinde inceledi. Ay, özellikle eğimi fazla olan fındık bahçelerinde file kullanımıyla hasat işlemlerinin kolaylaştığını ve üreticilerin yükünün azaldığını vurguladı.

File kullanımının üreticiye katkıları:

Ay, file sayesinde fındığın doğrudan file üzerine düşmesinin toprakla temasını azalttığını ve bunun ürün kalitesinin korunmasına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca uygulamanın hasadı daha kısa sürede tamamlamaya imkan verdiğini, dalında olgunlaşan fındığın silkeleme yöntemiyle file üzerine alınabilmesinin yeni sürgün ve dalların zarar görmesini azalttığını söyledi.

Ordu gibi yüksek nemli bölgelerde ürünün toprağa teması azaltıldıkça kurutmanın hızlandığını; bunun da aflatoksin oluşma riskini düşürdüğünü ifade etti. Tüm bu etkiler bir araya geldiğinde Ay, file kullanımının hasat maliyetlerini yaklaşık yüzde 80 oranında azaltabildiğini aktardı.

Destek programları ve sayısal veriler:

Ay, fındık hasat filesi desteğine ilişkin verileri paylaştı. 2022-2025 yılları arasında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYP) kapsamında 180 üreticiye ait 4 bin 355 dekar alanda uygulama gerçekleştirildi; 43,44 milyon TL proje tutarı üzerinden yaklaşık 21,72 milyon TL hibe desteği sağlandı.

2026 yılında Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu (TULİP) uygulamalarının da dahil edilmesiyle bugüne kadar desteklenen üretici sayısı 262'ye, dosyalanan alan 5 bin 105 dekar'a ulaştı; toplam proje tutarı yaklaşık 48,40 milyon TL, sağlanan hibe desteği ise yaklaşık 25,20 milyon TL oldu.

2026 dönemi için KKYP kapsamında ayrıca 163 fındık hasat filesi başvurusu alındı. Bu başvuruların tamamının uygun bulunması halinde yaklaşık 4 bin dekar ilave alanda uygulama yapılması, yaklaşık 48 milyon TL yatırım ve yaklaşık 29 milyon TL hibe desteği öngörülüyor. Böylece desteklenen üretici sayısının 425'e, dosyalanan alanın yaklaşık 9 bin 105 dekar'a; toplam proje tutarının yaklaşık 96,4 milyon TL ve hibe tutarının yaklaşık 54,2 milyon TL'ye çıkması bekleniyor.

Üreticiden uygulama değerlendirmesi:

Destekten yararlanan üretici İhsan Coşar, aldığı destekle hasadı rahatlıkla yaptıklarını ve bu yıl üçüncü kez file ile hasat gerçekleştirdiklerini belirtti. Coşar'ın gözlemi, saha ziyaretinde dosyada uygulamanın pratikliği ve zaman kazandırdığı yönünde somutlaştı.

Genel olarak Ordu'da uygulanan bu destek modelinin, eğimli arazilerde işçilik ve zaman maliyetlerini düşürürken ürün kalitesini artırmaya ve sağlık risklerini azaltmaya yönelik somut etkileri olduğu görülüyor.

ORDU İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ BAYRAM AY, GÜLYALI İLÇESİ KESTANE MAHALLESİ&#039;NDE KIRSAL KALKINMA...

ORDU İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ BAYRAM AY, GÜLYALI İLÇESİ KESTANE MAHALLESİ'NDE KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYP) KAPSAMINDA FINDIK HASAT FİLESİ DESTEĞİNDEN YARARLANAN ÜRETİCİ İHSAN COŞAR'IN BAHÇESİNİ ZİYARET EDEREK HASADA EŞLİK ETTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yenişehir'de bol hasat kapya biberi fiyatlarını aşağı çekti
images

Gençlere finansal farkındalık: İş’te Ekonomi atölyelerinde yeni dönem başlıyor
images

Enerjide yeni dönemin şifreleri: elektrikleşme, depolama ve hedef 2040
images

Sanayicilere çağrı: Diyarbakır'ın teşvik ve iş gücü avantajları öne çıkıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ağıl yangınında anne, kızını alevlerin arasından kurtardı

Yenişehir'de bol hasat kapya biberi fiyatlarını aşağı çekti

Orman yangını Sivrihisar'da ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor

Gençlere finansal farkındalık: İş’te Ekonomi atölyelerinde yeni dönem başlıyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali