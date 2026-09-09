Eğimli bahçelerde fileyle fındık hasadı: maliyetler azalıyor, kalite korunuyor

Eğime karşı pratik çözüm: fındık hasat filesi

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi'nde üretici İhsan Coşar’ı ziyaret ederek fındık hasadında file kullanımının sağladığı yararları yerinde inceledi. Ay, özellikle eğimi fazla olan fındık bahçelerinde file kullanımıyla hasat işlemlerinin kolaylaştığını ve üreticilerin yükünün azaldığını vurguladı.

File kullanımının üreticiye katkıları:

Ay, file sayesinde fındığın doğrudan file üzerine düşmesinin toprakla temasını azalttığını ve bunun ürün kalitesinin korunmasına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca uygulamanın hasadı daha kısa sürede tamamlamaya imkan verdiğini, dalında olgunlaşan fındığın silkeleme yöntemiyle file üzerine alınabilmesinin yeni sürgün ve dalların zarar görmesini azalttığını söyledi.

Ordu gibi yüksek nemli bölgelerde ürünün toprağa teması azaltıldıkça kurutmanın hızlandığını; bunun da aflatoksin oluşma riskini düşürdüğünü ifade etti. Tüm bu etkiler bir araya geldiğinde Ay, file kullanımının hasat maliyetlerini yaklaşık yüzde 80 oranında azaltabildiğini aktardı.

Destek programları ve sayısal veriler:

Ay, fındık hasat filesi desteğine ilişkin verileri paylaştı. 2022-2025 yılları arasında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYP) kapsamında 180 üreticiye ait 4 bin 355 dekar alanda uygulama gerçekleştirildi; 43,44 milyon TL proje tutarı üzerinden yaklaşık 21,72 milyon TL hibe desteği sağlandı.

2026 yılında Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu (TULİP) uygulamalarının da dahil edilmesiyle bugüne kadar desteklenen üretici sayısı 262'ye, dosyalanan alan 5 bin 105 dekar'a ulaştı; toplam proje tutarı yaklaşık 48,40 milyon TL, sağlanan hibe desteği ise yaklaşık 25,20 milyon TL oldu.

2026 dönemi için KKYP kapsamında ayrıca 163 fındık hasat filesi başvurusu alındı. Bu başvuruların tamamının uygun bulunması halinde yaklaşık 4 bin dekar ilave alanda uygulama yapılması, yaklaşık 48 milyon TL yatırım ve yaklaşık 29 milyon TL hibe desteği öngörülüyor. Böylece desteklenen üretici sayısının 425'e, dosyalanan alanın yaklaşık 9 bin 105 dekar'a; toplam proje tutarının yaklaşık 96,4 milyon TL ve hibe tutarının yaklaşık 54,2 milyon TL'ye çıkması bekleniyor.

Üreticiden uygulama değerlendirmesi:

Destekten yararlanan üretici İhsan Coşar, aldığı destekle hasadı rahatlıkla yaptıklarını ve bu yıl üçüncü kez file ile hasat gerçekleştirdiklerini belirtti. Coşar'ın gözlemi, saha ziyaretinde dosyada uygulamanın pratikliği ve zaman kazandırdığı yönünde somutlaştı.

Genel olarak Ordu'da uygulanan bu destek modelinin, eğimli arazilerde işçilik ve zaman maliyetlerini düşürürken ürün kalitesini artırmaya ve sağlık risklerini azaltmaya yönelik somut etkileri olduğu görülüyor.

ORDU İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ BAYRAM AY, GÜLYALI İLÇESİ KESTANE MAHALLESİ'NDE KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYP) KAPSAMINDA FINDIK HASAT FİLESİ DESTEĞİNDEN YARARLANAN ÜRETİCİ İHSAN COŞAR'IN BAHÇESİNİ ZİYARET EDEREK HASADA EŞLİK ETTİ.