Yenişehir'de bol hasat kapya biberi fiyatlarını aşağı çekti

Yenişehir'de hasat başladı, fiyatlar geriledi:

Bursa'nın önemli tarım merkezlerinden Yenişehirde kapya biberi hasadına başlandı. Bölgede başlayan üretim, diğer illerdeki bollukla birleşince raflardaki ve toptan satıştaki fiyatlar baskı altında kaldı. Bir ay önce ilk hasat 35 liradan alıcı bulurken, artan arzın etkisiyle fiyatlar şu anda 18 liraya kadar düştü.

Fiyatlardaki değişim:

Tarım ürünleri pazarlama Müdürü Halim Arın verdiği bilgiye göre Yenişehir, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Marmara bölgesindeki eş zamanlı hasatlar piyasanın arzını artırdı. Bu durum kısa vadede alış fiyatlarını aşağı çekerken, tüketicilere daha erişilebilir fiyatlar sunuyor. Bir ay öncesine kıyasla fiyatlarda belirgin bir gerileme gözleniyor.

Hasat takvimi ve kalite:

Yenişehir kapya biberi etli yapısı ve yoğun salça aromasıyla öne çıkıyor; bu özellik biber salçasına lezzet katıyor. Yetkililer, bölgedeki kapya biberi hasadının Marmara genelinde ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor. Üretimin sürdüğü süreçte kalite ve lezzetin sofralarda yer almaya devam edeceği vurgulanıyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TARIM MERKEZLERİNDEN BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE HASATINA BAŞLANAN KAPYA BİBERİ DİĞER İLLERDEKİ BOLLUKKTAN DOLAYI FİYATLAR DÜŞÜŞ MEYDANA GELDİ.