Dolar 48,4723 +0,04%
Euro 56,4880 +0,28%
Bist 14.624,79 +1,52%
Altın Gram 6.967,38 +0,72%
EUR/USD 1,1648 +0,16%
Brent Petrol 101,03 +3,18%
--°

Yenişehir'de bol hasat kapya biberi fiyatlarını aşağı çekti

Bursa'nın Yenişehir'de başlayan kapya biberi hasadı, Marmara'daki üretim bolluğuyla fiyatları 35 liradan 18 liraya geriletti; hasat ekim sonuna dek sürecek.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Yenişehir'de bol hasat kapya biberi fiyatlarını aşağı çekti

Yenişehir'de hasat başladı, fiyatlar geriledi:

Bursa'nın önemli tarım merkezlerinden Yenişehirde kapya biberi hasadına başlandı. Bölgede başlayan üretim, diğer illerdeki bollukla birleşince raflardaki ve toptan satıştaki fiyatlar baskı altında kaldı. Bir ay önce ilk hasat 35 liradan alıcı bulurken, artan arzın etkisiyle fiyatlar şu anda 18 liraya kadar düştü.

Fiyatlardaki değişim:

Tarım ürünleri pazarlama Müdürü Halim Arın verdiği bilgiye göre Yenişehir, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Marmara bölgesindeki eş zamanlı hasatlar piyasanın arzını artırdı. Bu durum kısa vadede alış fiyatlarını aşağı çekerken, tüketicilere daha erişilebilir fiyatlar sunuyor. Bir ay öncesine kıyasla fiyatlarda belirgin bir gerileme gözleniyor.

Hasat takvimi ve kalite:

Yenişehir kapya biberi etli yapısı ve yoğun salça aromasıyla öne çıkıyor; bu özellik biber salçasına lezzet katıyor. Yetkililer, bölgedeki kapya biberi hasadının Marmara genelinde ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor. Üretimin sürdüğü süreçte kalite ve lezzetin sofralarda yer almaya devam edeceği vurgulanıyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TARIM MERKEZLERİNDEN BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE HASATINA BAŞLANAN KAPYA...

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TARIM MERKEZLERİNDEN BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE HASATINA BAŞLANAN KAPYA BİBERİ DİĞER İLLERDEKİ BOLLUKKTAN DOLAYI FİYATLAR DÜŞÜŞ MEYDANA GELDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kruvaziyer akını Kuşadası'nda esnafın yüzünü güldürdü
images

Çankırı'da üreticinin pazara doğrudan bağlandığı sözleşme dönemi
images

Kuzeyin havacılık kapısı: Çarşamba havalimanı 8 ayda 1,1 milyon yolcu ağırladı
images

Kütahya'da tedarik zinciri buluşmasıyla üretim ağı genişliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karacaahmet'e çok amaçlı pazar ve yaşam merkezi

Büvetli'de kaybolan Suat Balkaya için 69 kişilik arama sürüyor

Taşköprü sarımsağı için ortak yol haritası çizildi

Araban tarımının temsilcileri kaymakam Ceylan’ı ziyaret etti

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali