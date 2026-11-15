Metropol Hastanesi'nde sigarayı bırakma polikliniği açıldı: bir yıllık kararlı takip öne çıkıyor

Metropol Hastanesi'nde yeni hizmet:

Özel Metropol Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Apaydın'ı kadrosuna katarak "Sigarayı Bırakma Polikliniği"ni hizmete açtı. Kamu hastanelerinde 16 yıl boyunca sigara bırakma alanında çalışan Dr. Apaydın, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen hastalara klinikte düzenli ve planlı destek sunacaklarını belirtti.

Programın yapısı:

Dr. Apaydın, sigara bağımlılığının sadece fiziksel değil aynı zamanda güçlü duygusal ve psikolojik boyutları olduğunu vurgulayarak başarının sürekli takiple geldiğini söyledi. Dr. Apaydın, konuyu şu sözlerle özetledi: "Sigara bırakmak bir yıllık bir programdır. Sigara bırakma süreci, hastayı önce psikolojik ve fiziksel olarak hazırlamak, ardından bırakmasını sağlamak ve en önemlisi tekrarlamasını önlemekten oluşan bir yıllık bir programdır."

Klinik, hastaların bırakma sonrası dönemde karşılaşabileceği ani stres, duygu durum değişiklikleri veya sosyal etkenler karşısında yeniden başlamalarını engelleyecek bir destek mekanizması oluşturmayı hedefliyor. Dr. Apaydın, kişinin tıbbi olarak "sigarayı bıraktı" kabul edilmesi için tam bir yıl boyunca hiç sigara içmemiş olması gerektiğini vurguladı ve hastanın 1., 2., 5. veya 7. aylarda canı sigara istediğinde güvenle başvurabileceği bir sistem kurulacağını belirtti.

Üçüncül içicilik: görünmeyen riskler:

Dr. Apaydın, toplumdaki yanlış algılara dikkat çekerek pasif içiciliğin yanı sıra "üçüncül içicilik" tehlikesine işaret etti. Sigara dumanı ortamda olmasa bile sağlık açısından zararlı metabolitlerin koltuklara, mobilyalara, kıyafetlere ve yüzeylere sindiğini belirtti.

Dr. Apaydın, bu konuda şu uyarıda bulundu: "Balkonda içilen sigara dumanının içeri girmesini engellemek için balkon kapısına duvar örülmesi gerekir. Sigara dumanı ve artıkları, içilmeyen ortamlara dahi sindiği için çevredeki herkesi etkilemektedir." Bu değerlendirme, sigara kullanımının yalnızca içen kişiyi değil, çevresindekileri de uzun süreli ve dolaylı olarak etkilediğini hatırlatıyor.

Klinik, sigarayı bırakma sürecini bir kerelik müdahale yerine sürdürülebilir bir takip programı olarak kurgulayarak, hastalara hem tıbbi hem psikolojik destek sunmayı amaçlıyor. Metropol Hastanesi'ndeki yeni poliklinik, bağımlılıktan kurtulma yolunda zaman içinde güven verecek bir başvuru noktası olmayı hedefliyor.

ÖZEL METROPOL HASTANESİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. GÖZDE APAYDIN