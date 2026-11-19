Hamza Eren Göksu'dan anlamlı armağan

Kastamonu'da "Atom Karınca" lakabıyla tanınan milli sporcu Hamza Eren Göksu, Makedonya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 54 kilogram Low Kick kategorisinde çıktığı maçları tamamlayarak altın madalyaya uzandı. Finaldeki galibiyetin ardından elde ettiği kupayı, Malatya'da meydana gelen S-70 tipi askeri helikopter kazasında şehit düşen askerlere armağan etti.

Final maçı ve duygusal anlar:

Göksu, finalde karşılaştığı Azerbaycanlı dünya şampiyonu rakibini mağlup ederek turnuvanın zirvesine çıktı. Maç sonucunu 3-0 puan farkıyla elde eden sporcu, final öncesinde kazayla ilgili haberi almanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Müsabaka sonrasında açıklama yapan Göksu, ’Bu şampiyonluğumu şehitlerimize armağan ediyorum’ ifadelerini kullanarak zaferini vatan için hayatlarını feda eden askerlerin anısına ithaf etti.

Hazırlık süreci ve gelecek hedefleri:

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi olan 19 yaşındaki Göksu, şampiyonaya özellikle son bir ayda yoğun bir programla hazırlandığını aktardı. Kastamonu Kick Boks İl Temsilcisi Eldar Elizade ile birlikte her gün çift idman yaptıklarını, hazırlık sürecinin maçtan daha zorlu geçtiğini söyledi ve verilen emeğin karşılığını almakten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göksu, büyüklerde ilk senesi olmasına rağmen Avrupa şampiyonu olmayı başardığını vurgulayarak öncelikli hedefinin kota alıp Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu belirtti. Söylediklerinde, vatan sevgisinin ve şehitlere duyulan saygının kariyer hedeflerini beslediği öne çıktı.

Öne çıkan bilgiler: Göksu'nun şampiyonluğu 54 kg Low Kick kategorisinde geldi; finaldeki rakibi Azerbaycanlı dünya şampiyonuydu; Malatya'daki S-70 tipi helikopter kazasında 4 asker şehit oldu ve Göksu zaferini onlara adadı.

HAMZA EREN GÖKSU, KASTAMONU KİCK BOKS İL TEMSİLCİSİ ELDAR ELİZADE İLE BİRLİKTE YENİ ŞAMPİYONALARA HAZIRLANDIĞINI SÖYLEDİ.