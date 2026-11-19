Gümüşhane-Bayburt havalimanı için halk tercihi

Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu akademisyenleri Dr. Serdar Okan ve Öğr. Gör. Alperen Ağaç tarafından yürütülen saha araştırmasında, 685 katılımcının yanıtları değerlendirildi. Araştırma, bölge halkının havalimanına ilişkin beklentileri ve isim tercihlerini ölçmeyi hedefledi.

anket sonuçları:

Katılımcılara sunulan dört isim önerisi arasında Dede Korkut Havalimanı %40,6 ile birinci oldu. Bunu %32,5 ile Gümüşhanevi Havalimanı, %19,7 ile Lütfi Doğan Havalimanı ve %7,2 ile Ağlarbaba Havalimanı izledi. Toplamda 278 kişi Dede Korkut ismini tercih etti.

halkın havalimanına yaklaşımı:

Araştırma, isim tercihlerinin ötesinde havalimanının bölge tarafından nasıl karşılandığını da ortaya koydu. Katılımcıların %91,8'i havalimanı hizmete girdiğinde buradan uçuş gerçekleştireceğini, %96,6'sı ise yatırımın gerekli olduğunu belirtti. Hangi ulaşım noktasını tercih edecekleri sorusunda %88,5'lik bölüm doğrudan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı işaret etti; en fazla doğrudan uçuş talebi ise İstanbul ve Ankara yönünde yoğunlaştı.

Halkın eğilimi güçlü biçimde Dede Korkut adını öne çıkarsa da, haberin vurguladığı üzere havalimanının resmi ismiyle ilgili nihai karar yetkili kurumların değerlendirmesine bırakılmıştır.

GÜMÜŞHANE-BAYBURT HAVALİMANI'NIN İSMİNİN NE OLMASI GEREKTİĞİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA ARAŞTIRMASINDA KATILIMCILARIN İLK TERCİHİ YÜZDE 40,6 İLE "DEDE KORKUT HAVALİMANI" OLDU. 685 KİŞİNİN KATILDIĞI ANKETTE GÜMÜŞHANEVİ HAVALİMANI İKİNCİ, LÜTFİ DOĞAN HAVALİMANI İSE ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI.