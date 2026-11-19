Misano'da üç kategoride podyum, Gen 1'de şampiyonluk

TEXACO Team AMS, 2026 TCR European Endurance sezonunu İtalya'nın Misano pistinde tamamlayarak Gen 1 kategorisinde hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu elde etti. Ekip, final hafta sonunda yarıştığı üç kategoride de podyuma çıkarak sezonu önemli başarılarla noktaladı.

Final hafta sonunda gelen sonuçlar:

Gen 1'de Berk Kalpaklıoğlu ile pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu kazanan ekip, genel klasmanı yalnızca 3 puan farkla ikinci sırada bitirdi. Gen 2 kategorisinde ve genel klasmanda Sinan Çiftçi ve Vedat Ali Dalokay ile ikincilik elde edilirken, DSG kategorisinde de podyuma çıkıldı. Takım, üç farklı kategorideki dereceleriyle Misano'daki zorlu finale damga vurdu.

Sezon yapısı ve zorlu koşullar:

2026 sezonu Vallelunga, Slovakia Ring, Valencia ve Misano pistlerinden oluşan dört ayakta, sekiz yarışla tamamlandı. Birer saatlik dayanıklılık yarışlarında zorunlu pit stoplar ve pilot değişimleri strateji ile ekip koordinasyonunu ön plana çıkarırken, sekiz takım ve 32 sporcunun yer aldığı şampiyonada her puanın ağırlığı arttı. Misano'daki final hafta sonu, değişken hava koşulları ve yoğun yağış ile gece koşullarının da eklenmesiyle yarışları daha da zorlaştırdı; buna rağmen takım tüm kategorilerde podyuma çıktı.

Takım ve sponsor açıklamaları:

Petrol Ofisi Grubu CMO Murat Zengin konuyla ilgili olarak, "Motor sporları; teknolojinin, inovasyonun ve insan yeteneğinin sınırlarının sürekli yeniden keşfedildiği bir alan. Bu nedenle spora verdiğimiz desteği yarış sonuçlarıyla değerlendirmiyoruz, uzun vadede büyük bir potansiyelin ortaya çıkarıldığı bir alan olarak görüyoruz. Bu hedefe ulaşma yolculuğunda sporcuların gelişimine katkı sağlayan, ekiplerin deneyim kazanmasına olanak tanıyan ve yeni nesillere ilham veren iş birliklerinin kalıcı başarıların temelini oluşturduğuna inanıyoruz. TEXACO Team AMS ile sürdürdüğümüz yol arkadaşlığını da bu anlayışın değerli bir parçası olarak görüyor, bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."

Takım sorumlusu İbrahim Okyay ise sezon değerlendirmesinde, "Avrupa ve Türkiye’de gerçekleşen toplam 10 ayak ve 20 yarışla yoğun bir sezonu daha başarıyla geride bıraktık. Özellikle geçen hafta İstanbul Park’ta gerçekleştirilen ve Türkiye şampiyonluklarımızı ilan ettiğimiz yarışlardan yalnızca dört gün sonra İtalya’da TCR European Endurance finaline çıkmak bizim için oldukça zorlayıcıydı. Buna rağmen elde ettiğimiz sonuçlar ve ülkemize bir Avrupa şampiyonluğu daha kazandırmış olmanın gururu tüm takımımız için büyük bir mutluluk oldu. Sezon boyunca bizleri destekleyen sponsorlarımıza, takipçilerimize ve tüm sporseverlere teşekkür ederiz."

TEXACO, 120 yıllık geçmişiyle uluslararası madeni yağ sektöründe köklü bir marka olarak Formula 1 ve NASCAR gibi organizasyonlarda uzun yıllara dayanan sponsorluk geçmişine sahiptir. Türkiye'de markanın üretim, satış ve pazarlaması Petrol Ofisi Grubu tarafından yürütülüyor.

VEDAT ALİ DALOKAY (SOLDA) VE SİNAN CİFTCİ (SAĞDA)