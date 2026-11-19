Çalışmalarda son aşamalar:

Çayırova Belediyesi tarafından Şekerpınar Mahallesi'nde inşa edilen Çayırova Spor Lisesi kampüsünün yapım çalışmaları devam ediyor. Proje, toplam 21 bin metrekarelik alanda planlandı ve eğitim ile spor altyapısını birlikte barındıracak şekilde tasarlandı.

Yurt ve dersliklerde ilerleme:

Yurt binalarında kapı ve pencere doğrama montajlarında sona yaklaşılırken, odalara mobilyaların yerleştirilmesine başlandı. Derslik binasında merdiven korkulukları ile iç tefrişat montajı sürüyor; dersliklerin kapı ve ahşap doğrama montajlarının büyük bölümü tamamlandı. Derslik binasında yer alan konferans salonunun MDF kaplamaları da tamamlandı.

Spor salonu ve dış cephe çalışmaları:

Kampüs bünyesindeki kapalı spor salonunun dış cephe cam montajı tamamlandı. Salon içinde havalandırma ve aydınlatma sistemlerinin montaj çalışmaları devam ediyor. Spor salonunun üzerinde yer alacak atletizm pistinde çim serimi için hazırlıklar yapılıyor; ayrıca futbol ve basketbol sahası düzenlemeleri planlandığı şekilde ilerliyor.

Kampüste toplam 24 derslik bulunacak; ayrıca 500 kişilik kapalı spor salonu, kız ve erkek yurtlarında sırasıyla 150 kız ve 150 erkek öğrenci kapasitesi ile futbol ve basketbol sahaları yer alacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla tesisin eğitim ve spor faaliyetlerine hizmet vermesi hedefleniyor.

ÇAYIROVA'DA 21 BİN METREKARELİK ALANDA İNŞA EDİLEN SPOR LİSESİ'NİN YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.