Brezi̇lyaliların katkısı takım skorunda belirleyici oldu

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada Göztepe, hücum hattında istikrarlı skor üreterek dikkat çekti. İzmir ekibi yalnızca Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildiği maçta gol sevinci yaşayamazken, diğer 10 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı. Bu istatistikte en büyük payı alan isimler, Brezilyalı futbolcular Juan ve Andre Henrique oldu.

Bireysel katkılar ve takım içindeki ağırlıkları:

Juan bu sezon ligde 7, Andre Henrique ise 4 gol kaydederek Göztepe'nin toplam 22 golünün yarısına doğrudan katkı verdi. Bu iki oyuncunun skora olan düzenli etkisi, takımın hücum planlarında belirleyici bir rol oynuyor ve maçların gidişatında fark yaratıyor.

Maçlara göre gol dağılımı:

İzmir ekibi Başakşehir karşısında 1, Samsunspor karşısında 3 ve Eyüpspor karşısında 4 gol atarken; Galatasaray, Gaziantep FK, Alanyaspor, Rizespor, Kocaelispor, Çorum FK ve Fenerbahçe karşısında ise karşılaşmalarda 2'şer gol kaydetti. Bu dağılım, takımın farklı rakipler karşısında da skor üretebildiğini gösteriyor.

Genel olarak Juan ve Andre Henrique'nin gol yükünü paylaşması, Göztepe'nin hücum etkinliğini artırırken takımın skor çeşitliliğine de katkı sağlıyor. Lig devam ederken bu ikilinin performansı, sarı-kırmızılıların üst sıralara tırmanma hedefi için kilit olacak.

JUAN