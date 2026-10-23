Austin'de kader haftası: F1 ABD Grand Prix'si sezonu şekillendiriyor

Austin'de F1 heyecanı sürüyor

Formula 1 sezonunun 18. yarışı bu hafta sonu ABD'de koşulacak. Etkinlik, Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

yarış takvimi ve saatler:

Sıralama turları pazar günü TSİ 00.00'da yapılacak; yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak.

geçmişten notlar ve sezon dengesi:

Amerika Pisti'nde ilk yarış 2012 yılında düzenlendi. Burada en hızlı tur rekoru 2019'da Charles Leclerc tarafından 1:36.169 ile kaydedildi. Geçen yılın kazananı ise Max Verstappen oldu.

Sezonda geride kalan 17 yarışta galibiyet dağılımında Kimi Antonelli (8), George Russell (3), Lando Norris ve Max Verstappen (ikişer), ayrıca Charles Leclerc ve Lewis Hamilton (birer) bulunuyor.

Yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5'i şu şekilde:

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 340 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 238 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 229 puan

4 - Max Verstappen (Hollanda): 221 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 215 puan

Takımlar klasmanında ilk 5 ise:

1 - Mercedes: 578 puan

2 - Ferrari: 444 puan

3 - McLaren: 339 puan

4 - Red Bull: 332 puan

5 - Racing Bulls: 100 puan

FORMULA 1'DE HEYECAN BU HAFTA SONU YAPILACAK ABD GRAND PRİX'SİYLE DEVAM EDECEK. (ARŞİV)