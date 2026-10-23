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Aliağa FK genç ağırlıklı kadroyla galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

Namet Ateş, 68 Aksaray Belediyespor maçında iç sahada galibiyet serisini sürdürüp zirveyi kovalayacaklarını ve takımın programına güvendiklerini söyledi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aliağa FK genç ağırlıklı kadroyla galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

maç öncesi değerlendirme:

Aliağa FK teknik direktörü Namet Ateş, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta takımın ilk 7 haftalık performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir temsilcisi 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 18 puan toplayarak liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ateş, elde edilen sonucun kulüp hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

yeni yöntem ve kadro yapılanması:

Ateş, sezon başında kulübün uygulamaya koyduğu yeni yöntemle daha sürdürülebilir bir kadro kurmayı amaçladıklarını belirtti. "Önceden belirlenen bütçeler doğrultusunda daha sürdürülebilir ve yeni hedefler için oynayabilecek bir takım kurmayı amaçladık. Sezonun ilk beş maçlık periyodunu bir başlangıç evresi olarak kabul ediyoruz. Yapılan hazırlıklar ve özel maçlardaki performanslarla lige iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.

Teknik direktör, statüdeki yaş kriteri değişikliğinin kadro planlamasında etkili olduğunu; bu durumu avantaja çevirip potansiyeli yüksek ve süre alabilecek genç oyuncularla takımı güçlendirdiklerini aktardı. Bu yaklaşımın bütçeye olumlu yansıdığını ve gelecek adına sağlam bir temel oluşturduğunu söylerken, tamamen genç yapılanmaya gitmediklerini, tecrübeli isimler ve geçen sezondan kalmasını istedikleri oyuncularla dengeli bir kadro kurduklarını ifade etti.

hedef: galibiyet serisini sürdürmek:

Yarın iç sahada karşılaşacakları 68 Aksaray Belediyespor için de değerlendirmede bulunan Ateş, rakip takımda daha önce beraber çalıştıkları genç oyuncular bulunduğunu ve takımın başında tecrübeli Mehmet Hoca gibi bir ismin olduğunu belirtti. "Rakibimiz dinamik bir yapıya, belirli bir oyun, hücum ve savunma planına sahip. Deplasmana gelecek rakibimiz puan ve puanlar hedefleyecektir. Biz ise kendi sahamızda ofansif gücü ön plana çıkaran bir oyun anlayışına sahibiz" dedi.

Ateş, kişisel geçmişine de değinerek geçmişteki 10 yıllık 1. Lig yardımcı antrenörlüğü ve federasyon bünyesindeki genç çalışmalarının etkisinden bahsetti. Genç oyuncularla çalışmanın keyifli olduğunu, gelişimlerine tanık olmanın gurur verici olduğunu vurguladı. Son olarak, "Son 4 haftayı galibiyetle kapattık, bu seriyi sürdürmek ve kazanan taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NAMET ATEŞ: &quot;GALİBİYET SERİSİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ&quot;

NAMET ATEŞ: "GALİBİYET SERİSİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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