Motorcular umut için kenetlendi: Ali Yiğit için balonlar motorsikletlerde kaldı

Hastane önünde anlamlı buluşma

İstanbulda motosiklet kulüpleri ve bağımsız sürücüler, DMD kas hastalığı ile mücadele eden Ali Yiğit Yeşilbaş'a destek olmak için Küçükçekmece'de toplandı. Etkinlik, Ali Yiğit'in aşil tendonu ameliyatının gerçekleştirildiği Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleşti. Yüzlerce motosikletçi, bu kez yarış veya gösteri için değil, minik bir çocuğa moral vermek amacıyla gaza bastı.

Etkinlikteki simge ve birlik mesajı:

Sürücüler motosikletlerini balonlarla süsledi ve bu balonların hasta iyileşene kadar asla gökyüzüne bırakılmayacağını açıkladı. Organizasyonda yer alan katılımcılar, yolları ve birlikte hareket etmeyi bilen topluluklar olarak bugün farklı bir amaçla bir araya geldiklerini vurguladı. Etkinlik, görsel olarak güçlü bir dayanışma gösterisi oldu; balonlar hem umudu hem de hasta çocuğun yanında olunduğunu simgeledi.

Çağrı ve destek talepleri:

Motosiklet sürücülerini temsilen konuşan Ceren Demirbilek, amaçlarının Ali Yiğit’in sesini daha çok kişiye duyurmak ve tedavi sürecine destek sağlamak olduğunu belirtti. Demirbilek, katılımcılara ve izleyicilere "Ali Yiğit iyileşince balonlar uçacak" mesajını iletti ve halktan bağış çağrısı yaptı. Konuşmada, "Bir kahve parası, bir depo yakıtın küçük bir kısmı ya da imkanınızın elverdiği herhangi bir miktar" örnek gösterilerek, herkesin katkısının tedaviye değer katacağı vurgulandı.

Etkinlikte yer alan kulüpler, bağımsız sürücüler ve destek verenler, Ali Yiğit’in tedavisi için yürütülen resmi bağış kampanyasının paylaşılmasını ve daha fazla kişiye ulaşmasını istedi. Organizasyon, toplumsal dayanışmanın küçük bir çocuğun yaşam mücadelesinde nasıl somut bir destek oluşturabileceğini gösterdi.

İSTANBUL'DA MOTOSİKLET GRUPLARI, DMD KAS HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDEN ALİ YİĞİT YEŞİLBAŞ'A DESTEK VE MORAL VERMEK İÇİN AŞİL TENDONU AMELİYATININ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI. MOTOSİKLETLERİNİ BALONLARLA SÜSLEYEN SÜRÜCÜLER, ALİ YİĞİT’E UMUT OLMAK İÇİN GAZA BASTI.