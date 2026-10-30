Avcılar'da sokak köpeğine tekme atan kişi ısırılarak hastaneye kaldırıldı

Avcılar'da dükkan önünde uyuyan köpek kişiyi ısırdı

İstanbul Avcılar, Merkez Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir dükkan önünde kaldırımda uyuyan köpeğe yoldan geçen bir vatandaşın tekme attığı, köpeğin de tepki olarak saldırıp adamı ayağından ısırdığı bildirildi. Yaralanan kişi için çevredekiler ambulans çağırdı ve şahıs hastaneye götürüldü.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre saldırı sokak üzerinde uyuyan köpeğe yöneldi. Olay sırasında köpeğin önce havladığı, ardından kişinin ayağını kaparak ısırdığı ifade edildi. Yaralı şahısın ayağında kanama olduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kişi hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yetkililer olayın devam eden soruşturmasını sürdürüyor.

görüntüler ve görgü tanıkları:

Olay anı, sokakta bulunan bir dükkana ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde köpeğin dükkan önünde uyurken tekme atılma anı ve ardından köpeğin adama saldırması yer alıyor. Olay yerindeki esnaf, durumu şu sözlerle anlattı: "Baktım köpek havlamaya başladı. Havladıktan sonra baktım ki adamın ayağını kapmış. Tam olarak görmedim ama adamın bacağını ısırdı. Bayağı kanadı. İleriye kadar kan izleri vardı. Çevredekiler ambulansı aramış. Ambulans geldi. Alıp götürdüler yaralanan adamı. Çok ciddi yaralanmadı ama bayağı kanadı."

Olayla ilgili resmi makamların ve sağlık ekiplerinin müdahalesi kayıtlara geçti. Güvenlik kamerası görüntüleri, yaşananların tespit edilmesinde önemli rol oynadı.

İSTANBUL AVCILAR’DA BİR DÜKKAN ÖNÜNDE KALDIRIMDA UYUYAN KÖPEK, KENDİSİNE TEKME ATAN ADAMI ISIRDI. YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.