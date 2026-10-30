At arabasıyla 2 kilometrelik yardım: Edirne'de yakıtı biten araç istasyona ulaştırıldı

Edirne Güney Çevre Yolu'ndan şehir merkezi istikametine seyir halindeyken yakıtı biten bir araç, yoldan geçen bir at arabasının yardımıyla akaryakıt istasyonuna ulaştırıldı. Aracın sürücüsü, at arabasının arkasına bağlantı kurarak aracını çekti ve yoluna devam eden at arabasıyla birlikte Bostanpazarı mevkisindeki istasyona erişim sağlandı.

Olayın gelişimi:

Sürücünün inisiyatifiyle gerçekleştirilen yardım sırasında araç, yaklaşık 2 kilometre boyunca at arabasının arkasından çekildi. İşlemin tamamlanmasının ardından at arabası sürücüsü herhangi bir aksilik yaşanmadan yoluna devam etti. Olay çevredeki diğer sürücüler tarafından gözlemlendi.

Kayıtlar ve dikkat çeken ayrıntılar:

Yaşanan ilginç anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlarda hem aracın çekilişi hem de istasyona varış anı açıkça görüldü. Bu görüntüler, şehir içi trafikte beklenmedik çözümlerin nasıl uygulandığını gösterirken, yol güvenliği ve uygun yardım yöntemleri konusunda farkındalık oluşturdu.

Bostanpazarı mevkiinde sona eren bu yardım, pratik çözümlerin bazen geleneksel yöntemlerle de sağlanabildiğini ortaya koydu.

YAKITI BİTEN BİR ARAÇ, YOLDAN GEÇEN AT ARABASININ YARDIMIYLA 2 KİLOMETRE BOYUNCA ÇEKEREK AKARYAKIT İSTASYONUNA ULAŞTIRILDI.