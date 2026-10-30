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Denizli'yi stratejik titanyum merkezine dönüştürecek projeye yatırımcı akını

Denizli Sanayi Odası ve TEI iş birliğiyle planlanan 280 milyon dolarlık titanyum yatırımına yönelik ön talep başvuruları hızla artıyor; son gün 6 Kasım 2026.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:15

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli'yi stratejik titanyum merkezine dönüştürecek projeye yatırımcı akını

Yatırım başvuruları hızla artıyor

Denizli Sanayi Odası öncülüğünde ve TEI iş birliğiyle hayata geçirilmesi hedeflenen stratejik titanyum yatırımına yönelik yatırımcı ön talep başvuruları yoğun ilgi görüyor. Projenin toplam büyüklüğü 280 milyon dolar olarak öngörülürken, ilk etapta 100 milyon dolar sermaye oluşturulması hedefleniyor. Yatırım süreci Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün koordinasyonunda ilerliyor ve ön taleplerin toplanma süresi 6 Kasım 2026 Cuma gününün mesai bitimine kadar devam ediyor.

Projenin hedefleri:

Proje, havacılık ve savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu titanyum alaşımları ile yüksek nitelikli yarı mamullerin yerli üretimini amaçlıyor. Bu hedef, Denizli'nin ileri teknoloji ve yüksek katma değerli üretimde rolünü güçlendirerek kentin savunma ve havacılık tedarik zincirinde stratejik bir merkez haline gelmesini hedefliyor. Hazırlık çalışmaları yaklaşık bir yıldır sürdü; 18 Eylül 2026 tarihindeki Savunma Sanayii İl Buluşması ile proje kamuoyunda geniş yankı buldu. Titanyum Yatırımı İstişare Toplantısı'na TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’in katılımıyla 300'ü aşkın sanayici ve iş insanı iştirak etti ve toplantı sonrası başlatılan ön talep sürecine başvuru yoğunluğu arttı.

Ön talep sürecinin önemi ve yol haritası:

Denizli Sanayi Odası, yapılacak ön talep başvurularının yatırımın ölçeğinin ve sonraki adımlarının değerlendirilmesine yön vereceğini belirtiyor. Ön talepler, yatırımcı ilgisini ve potansiyel sermaye katılımını gösteren belirleyici veriler sağlayacak ancak kesin yatırım veya pay taahhüdü anlamına gelmiyor. Başvurular toplandıktan sonra şirket yapılanması, ortaklık modeli ve sermaye yapısına ilişkin çalışmalar değerlendirilecek ve ileri aşamaların yol haritası netleştirilecek.

Hazırlık sürecinde KPMG temsilcileriyle maliyet, üretim altyapısı ve teknik gereklilikler üzerine çalışmalar yürütüldü. Yatırıma katılım için öngörülen asgari tutar 1 milyon dolar olarak belirlendi. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu toplantıda şu değerlendirmeyi yaptı: Selim Kasapoğlu: Biz Denizli Sanayi Odası olarak bu yatırımın önünü açmak, gerekli araştırmaları yapmak ve sanayicilerimizin önüne değerlendirilebilir bir proje koymak için çalıştık. Ancak bir şehrin sanayi geleceğini tek başına bir kurumun belirlemesi mümkün değil. Bundan sonraki kararı Denizli’nin reel sektörü, sanayicileri ve sermaye sahipleri verecek.

Denizli Sanayi Odası, yatırımda yer almayı değerlendiren sanayici ve yatırımcıları ön talep formlarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıyor. Ön taleplerin zamanında iletilmesi, sürecin sağlıklı yürütülmesi ve ortaya çıkan sermaye potansiyelinin doğru değerlendirilmesi açısından önem taşıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından yatırımın kuruluş süreciyle birlikte nihai yatırım tutarları, ödeme koşulları ve ortaklık payları netleşecek; ortaya çıkan veriler ışığında bir sonraki adım planlanacak.

Genel olarak proje, Türkiye'nin stratejik malzemelerde yerli üretim kapasitesini artırma hedefiyle paralel ilerliyor ve Denizli'nin havacılık ile savunma sanayiinin önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

DENİZLİ’NİN TİTANYUM YATIRIMINA YÜKSEK İLGİ: YATIRIMCI ÖN TALEP BAŞVURULARI HIZLA ARTIYOR

DENİZLİ’NİN TİTANYUM YATIRIMINA YÜKSEK İLGİ: YATIRIMCI ÖN TALEP BAŞVURULARI HIZLA ARTIYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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