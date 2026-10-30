Karaman'da yolda kalan otomobil alev aldı; mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını izledi

Karaman'da yol ortasında motor yangını:

Karaman Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Araç, 33 KK 645 plakalı Volkswagen marka olup sürücüsü Mustafa Ç. tarafından durdurulduktan sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ve polis ekipleri, alevlerin yayılmasını önleyerek söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Yangın esnasında çevrede toplanan vatandaşların müdahaleyi dikkatle takip etmesi, olay yerindeki görüntülerin en dikkat çekici unsurlarından biri oldu.

sürücünün ifadeleri ve olay anı:

Sürücü Mustafa Ç. olay sonrası yaptığı açıklamada, "Aracım arızalandıktan kısa süre sonra dumanlar yükselmeye başladı ve alevlere teslim oldu" dedi. Sürücünün ifadeleri, yangının seyir halindeyken motor bölümünde başladığını doğruluyor ve müdahalenin erken yapılmasının yangının büyümesini engellediği belirtildi.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin netleştirilmesi için yetkili ekipler tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Güvenlik güçleri ve itfaiye, olayla ilgili tutanak tuttu ve soruşturma devam ediyor. Araç sahipliği, plaka ve sürücü bilgileri haberin doğruluğunu destekleyen temel unsurlar olarak kayıtlarda yer aldı.

KARAMAN’DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.