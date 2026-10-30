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Atakum'da pikap korkulukları aşıp tramvay yoluna girdi

Atakum'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği pikap, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi yakınlarında korkuluklara çarparak tramvay yoluna girdi; yaralanma yok.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Atakum'da pikap korkulukları aşıp tramvay yoluna girdi

kaza detayları:

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsü yakınlarında bir pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak korkuluklara çarptı ve ardından tramvay yoluna girdi.

olayın gelişimi:

Kaza sırasında çevrede bulunanların müdahalesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede araçta maddi hasar tespit edilirken, sürücü veya çevredeki kişiler arasında yaralanan olmadığı bildirildi.

tramvay seferlerine etkisi:

Güvenlik ekiplerinin ve kurtarma araçlarının müdahalesinin ardından aracın kaldırılması sağlandı ve hat kontrol edildikten sonra tramvay seferleri normale döndü. Yetkililer sürücüleri dikkatli araç kullanmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırdı.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN KAMYONET, KORKULUKLARA ÇARPARAK...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN KAMYONET, KORKULUKLARA ÇARPARAK TRAMVAY YOLUNA GİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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