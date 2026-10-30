Atakum'da pikap korkulukları aşıp tramvay yoluna girdi

kaza detayları:

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsü yakınlarında bir pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak korkuluklara çarptı ve ardından tramvay yoluna girdi.

olayın gelişimi:

Kaza sırasında çevrede bulunanların müdahalesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede araçta maddi hasar tespit edilirken, sürücü veya çevredeki kişiler arasında yaralanan olmadığı bildirildi.

tramvay seferlerine etkisi:

Güvenlik ekiplerinin ve kurtarma araçlarının müdahalesinin ardından aracın kaldırılması sağlandı ve hat kontrol edildikten sonra tramvay seferleri normale döndü. Yetkililer sürücüleri dikkatli araç kullanmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırdı.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN KAMYONET, KORKULUKLARA ÇARPARAK TRAMVAY YOLUNA GİRDİ.