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Kuruçay'da tarihi parçalara yönelik jandarma operasyonu

Kütahya jandarmasının Tavşanlı Kuruçay'daki Anadolu Mirası operasyonunda 28 obje, 4 sikke ve 12 kazı malzemesi ele geçirildi; 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuruçay'da tarihi parçalara yönelik jandarma operasyonu

Kuruçay'da Anadolu mirası operasyonu

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde yürütülen Anadolu Mirası operasyonları kapsamında, Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde icra edilen çalışmada önemli miktarda materyal ele geçirildi.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Yürütülen operasyonda, 28 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 4 adet sikke ve 12 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin türü ve kesin statüsü, görevli birliklerin değerlendirmesine tabi tutulacak.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın ilgili birimlerce sürdürüldüğü ve buluntularla ilgili işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

Operasyon, kültür varlıklarının korunmasına yönelik denetimlerin bir parçası olarak gerçekleştirildi ve benzer çalışmaların il genelinde devam ettiği kaydedildi.

KÜTAHYA’DA ANADOLU MİRASI OPERASYONU: TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

KÜTAHYA’DA ANADOLU MİRASI OPERASYONU: TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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