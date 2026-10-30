Düzce ticaret odasının yeni yönetimi Vali Mehmet Makas ile hedefleri konuştu

DTSO yönetimi vali Makas ile bir araya geldi:

Yeni dönem için göreve gelen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım önderliğinde Vali Mehmet Makas ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yönetim ve meclis üyeleri de hazır bulundu.

valinin değerlendirmesi ve temennileri:

Vali Mehmet Makas, yeni yönetime tebriklerini ileterek başkanlar ve üyelerine görevlerinde başarı diledi. Makas, görüşmede Düzce'nin ekonomik gelişimi ve sanayi potansiyelinin önemine vurgu yaparak yeni dönemin kent ve iş dünyası açısından hayırlı olmasını temenni etti.

yeni dönemin öncelikleri ve beklentiler:

Toplantıda, DTSO yönetiminin Düzce’ye, iş insanlarına ve vatandaşlara katma değer sağlama hedefleri ön plana çıktı. Yönetim kadrosunun şehirdeki sanayi kapasitesini güçlendirme ve yerel ekonomiyi destekleme konularında atacağı adımların takip edileceği belirtildi.

Görüşme, yeni dönemin yol haritasına ilişkin karşılıklı destek ve iş birliği mesajlarıyla tamamlandı. Taraflar, önümüzdeki dönemde iletişimi sürdürme ve ortak projeleri değerlendirme konusunda mutabık kaldı.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO) YENİ DÖNEMİN YÖNETİM KADROSU BELLİ OLDU. YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSHAK ŞENGÜLOĞLU VE MECLİS BAŞKANI ÜMİT YILDIRIM, BERABERLERİNDEKİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYELERİYLE BİRLİKTE VALİ MEHMET MAKAS İLE BİR ARAYA GELDİ.