Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,7544 -0,04%
Bist 10.940,80 -2,01%
Altın Gram 6.327,04 -2,26%
EUR/USD 1,1158 -0,20%
Brent Petrol 113,12 +2,09%
--°

Düzce ticaret odasının yeni yönetimi Vali Mehmet Makas ile hedefleri konuştu

Yeni seçilen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Başkan İshak Şengüloğlu ile Meclis Başkanı Ümit Yıldırım önderliğinde Vali Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce ticaret odasının yeni yönetimi Vali Mehmet Makas ile hedefleri konuştu

DTSO yönetimi vali Makas ile bir araya geldi:

Yeni dönem için göreve gelen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım önderliğinde Vali Mehmet Makas ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yönetim ve meclis üyeleri de hazır bulundu.

valinin değerlendirmesi ve temennileri:

Vali Mehmet Makas, yeni yönetime tebriklerini ileterek başkanlar ve üyelerine görevlerinde başarı diledi. Makas, görüşmede Düzce'nin ekonomik gelişimi ve sanayi potansiyelinin önemine vurgu yaparak yeni dönemin kent ve iş dünyası açısından hayırlı olmasını temenni etti.

yeni dönemin öncelikleri ve beklentiler:

Toplantıda, DTSO yönetiminin Düzce’ye, iş insanlarına ve vatandaşlara katma değer sağlama hedefleri ön plana çıktı. Yönetim kadrosunun şehirdeki sanayi kapasitesini güçlendirme ve yerel ekonomiyi destekleme konularında atacağı adımların takip edileceği belirtildi.

Görüşme, yeni dönemin yol haritasına ilişkin karşılıklı destek ve iş birliği mesajlarıyla tamamlandı. Taraflar, önümüzdeki dönemde iletişimi sürdürme ve ortak projeleri değerlendirme konusunda mutabık kaldı.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO) YENİ DÖNEMİN YÖNETİM KADROSU BELLİ OLDU. YÖNETİM KURULU...

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO) YENİ DÖNEMİN YÖNETİM KADROSU BELLİ OLDU. YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSHAK ŞENGÜLOĞLU VE MECLİS BAŞKANI ÜMİT YILDIRIM, BERABERLERİNDEKİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYELERİYLE BİRLİKTE VALİ MEHMET MAKAS İLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Depremzede adliye çalışanı Amasya'da bisiklet kazasında yaşamını yitirdi
images

Antep direnişinin izinde: Gaziantepliler Federasyonu 25 Aralık Panorama Müzesi'n...
images

Cami önünde siyah poşetle bekleyen kadın namaz çıkışında para istedi
images

Giresun'da refüje savrulup market önündeki bariyere çarpan araç üç kişiyi yarala...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Depremzede adliye çalışanı Amasya'da bisiklet kazasında yaşamını yitirdi

Minik kaşiflerin başkent keşfi: Anıtkabir'den TBMM salonlarına

TDT çatısı altında aile ve kadını güçlendirme hedefiyle ilk yüksek onur kurulu Çankaya'da toplandı

Beyşehir'de gübre tedarik zinciri denetlendi: üreticilere bilinçlendirme

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek