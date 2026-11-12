Avrupa Komisyonu Rusya'ya yaptırımları genişletiyor; parlamentoda derin ayrışma

Komisyonun duyurusu:

Avrupa Komisyonu’nun Mali Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Maria Luis Albuquerque, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Birlik'in Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletmeye hazırlandığını açıkladı. Albuquerque, AB dışişleri bakanlarının önümüzdeki pazartesi günü Rusya’nın petrol rafinerilerine ve gölge filosuna yönelik yeni yaptırım listelerini kabul etmeye hazırlandığını belirtti.

Komisyon üyesi, yaptırımların Moskova'nın saldırı savaşını finanse edenleri hedeflediğini ve uygulanan önlemlerin Rus ekonomik kaynaklarını daralttığını savundu. Albuquerque, yaptırımların Rusya'yı savaşta kullanabileceği 1 trilyon euroyu aşkın kaynaklardan mahrum bıraktığını ve ayrıca 22. yaptırım paketi için hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

Parlamentoda tartışmanın ayrıntıları:

Oturum, AB içinde Rusya-Ukrayna politikasına yönelik derin ayrışmayı gözler önüne serdi. Romanyalı parlamenter Nicolae Tefanua, Karadeniz’de yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek bu ölümlerin yeterince gündeme alınmadığını savundu ve karar alma mekanizmalarında değişiklik çağrısı yaptı.

Yaptırımların etkisine ilişkin şüpheler:

Alman parlamenter Alexander Sell, yaptırımların işe yaradığını kabul etmekle birlikte etkisinin kimin lehine olduğuna dair sert eleştiriler yöneltti: "Rusya daha az değil, daha fazla petrol satıyor. Bu yapılanlar Rusya’ya değil, Avrupa’ya zarar veriyor." Sell, yeni paketler yerine karşılıklı görüşmelerle gerçekçi bir barış planı gerektiğini söyledi.

İtalyan parlamenter Alessandra Moretti ise yeni yaptırımlar getirmekten önce mevcut yaptırımların etkili uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Çek parlamenter Ondrej Knotek ise yaptırımların kapsamının doğal gazı işleyen ara ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Muhalefet ve dayanışma çağrıları:

Polonyalı Malgorzata Gosiewska, Avrupa’dan Rusya’ya para akışının sürdüğünü ifade ederek hem yeni yaptırımların hem de mevcut önlemlerin daha etkin uygulanmasının önemini vurguladı. Letonyalı Martins Stakis ise Rus liderleri sert dille eleştirirken, Rusya’nın savaş sahasında kaybetmediği takdirde ekonomik açıdan yenileceğini savundu ve Ukrayna’ya verilen desteğin sürmesi gerektiğini söyledi.

Slovak parlamenter Milan Uhrik ise mali yardım politikalarına karşı çıkarak "Ukrayna’ya para göndermek istemiyoruz" dedi; bu görüşe yanıt olarak bazı parlamenterler Ukrayna’ya destek çağrısı yaptı ve Rusya yanlısı söylemleri kınadı. Slovak parlamenter Lucia Yar ise Rusya yanlısı açıklamalar yapanlara sert tepki gösterdi.

Diplomasi ve uluslararası etkiler:

Fransız parlamenter Jean-Marc Germain, savaşın niteliğinin değiştiğini ve sivillere yönelik yıkımın arttığını vurguladı; yaptığı konuşmada yaptırımların uygulanmasındaki boşluklara dikkat çekti. Rum parlamenter Fidias Panayiotou Avrupa’nın diplomasi eksikliğinin Zelenskiy’yi yalnız bıraktığını iddia ederek Barış görüşmelerinde AB’nin aktif rol oynaması gerektiğini savundu.

Hollandalı Reinier van Lanschot ise uluslararası arabuluculuk girişimlerinde Avrupalı aktörlerin masada yer almasının önemine dikkat çekti; aksi halde karar vericilerin koşullarını dışarıda belirleyeceğini söyledi. Litvanyalı Petras Austrevicius ise Rus bütçesinin savaşa ayrılan payının yüksekliğine işaret ederek Avrupa’nın enerji bağımlılığı geçmişine atıfta bulundu.

Oturum, AB içindeki görüş ayrılıklarının hem yaptırımların kapsamı hem de diplomasi stratejileri açısından somut tartışmalara yol açtığını ortaya koydu. Komisyonun ilan ettiği takvimde 16 Kasım önemli bir tarih olarak öne çıkarken, parlamento içindeki farklı yaklaşımlar uygulama ve koordinasyon sürecinin zorluğunu gösteriyor.

Avrupa Komisyonu’nun Mali Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Maria Luis Albuquerque, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yaptığı açıklamada AB dışişleri bakanlarının gelecek pazartesi Rusya’nın petrol rafinerilerine ve gölge filosuna yönelik yeni yaptırım listelerini kabul etmeye hazırlandığını belirtirken, parlamentodaki tartışmalarda Rusya ve Ukrayna konusunda derin ayrılıklar yaşandı. Alman parlamenter Alexander Sell, "Rusya’ya yönelik yaptırımlar işe yarıyor ama kimin lehine? Rusya daha az değil, daha fazla petrol satıyor. Bu yapılanlar Rusya’ya değil, Avrupa’ya zarar veriyor. Rusya’ya karşı 22. yaptırım paketine değil, ciddi bir barış planına ihtiyacımız var" dedi.