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Vezirköprü'nün yatırım rotası yerinde değerlendirildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş liderliğindeki heyet, Vezirköprü'de OSB, Meydan-Otopark, Çamlık ve Tarım yatırımlarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 22:14

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EDİTÖR: Merve Çelik

Vezirköprü'nün yatırım rotası yerinde değerlendirildi

Vezirköprü'nün yatırım rotası yerinde değerlendirildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, beraberindeki heyetle Vezirköprü ilçesinde yapımı devam eden yatırımları ve planlanan projeleri yerinde inceledi. İncelemelere Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti. Heyeti ilçede Kaymakam Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Av. Murat Gül ve AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil karşıladı.

Yerinde incelemeler:

Heyet ilk olarak Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne giderek bölgede süren altyapı çalışmalarını ve planlanan sanayi yatırımlarını yerinde gördü. Ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Otopark ve Meydan Projesi sahasına geçildi; yetkililerden projenin geldiği aşama hakkında bilgi alındı. Program kapsamında ayrıca Çamlık Projesi alanı ve yapımı devam eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası ziyaret edilerek saha çalışmaları incelendi.

Projelerin değerlendirilmesi ve beklentiler:

Saha ziyaretlerinin ardından düzenlenen toplantıda, ilçenin üretim ve yatırım potansiyelini artırması beklenen Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi (Besi OTB) projeleri ele alındı. Toplantıda altyapı çalışmaları, yatırım süreçleri ile Besi OTB projesinin son durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, projelerin tamamlanmasının Vezirköprü'nün ekonomik hareketliliğine, üretim kapasitesine ve istihdam olanaklarına katkısına vurgu yaptı.

Görüşmelerde yatırımların hızlandırılması, sürecin izlenmesi ve yapılması gereken ilave çalışmalar üzerinde mutabakata varıldı. Vezirköprü'de gerçekleştirilen program, devam eden yatırımların yerinde değerlendirilmesi ve ilçenin geleceğine yönelik projeler hakkında yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

VEZİRKÖPRÜ’DE YATIRIMLAR YERİNDE İNCELENDİ

VEZİRKÖPRÜ’DE YATIRIMLAR YERİNDE İNCELENDİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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