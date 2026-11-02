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Avukat aracılığıyla uzlaşma görüşmesi silahlı kavgaya dönüştü: 7 gözaltı

Aksaray’da iş yeri kurşunlama sonrası tarafların avukat eşliğinde buluştuğu evde çıkan tartışmada silah kullanıldı, 7 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Avukat aracılığıyla uzlaşma görüşmesi silahlı kavgaya dönüştü: 7 gözaltı

Olayın gelişimi:

Aksaray Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının ardından polis ekipleri operasyon düzenledi. Olayla bağlantılı olarak E.B. (29), D.S. (19) ve A.A. (19) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İlk tutuklamaların ardından tarafların yakınları, avukat aracılığıyla uzlaşma amacıyla bir evde buluştu. Görüşme sırasında taraflar arasında yeniden tartışma çıktı ve tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Bu esnada ev de kurşunlandı.

Emniyet müdahalesi ve adli süreç:

Olayın ardından güvenlik güçleri çok yönlü bir çalışma başlattı. Yapılan incelemeler ve operasyonlar sonucunda toplam 7 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şüpheliler, bugün Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini bildirdi. Hem ilk kurşunlama hem de uzlaşma görüşmesinden kaynaklanan yeni çatışmanın ayrıntıları, adli işlemler ve delil incelemeleri tamamlandıkça netleşecek.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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