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Avukatlıktan hayvancılığa: cübbesini bırakan hukukçu Sakarya'da üretime döndü

Sakarya'da serbest avukatlığı bırakıp aile besi çiftliğine dönen Burak Avcı, cübbesini çıkararak kurbanlık ve süt üretimine yoğunlaştı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Avukatlıktan hayvancılığa: cübbesini bırakan hukukçu Sakarya'da üretime döndü

Hukuktan çiftliğe dönüşüm:

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan ve 2022 yılında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Burak Avcı, 2023 yılında stajını tamamlayıp ruhsatını aldıktan sonra kısa süreli serbest avukatlık yaptı. Çeşitli mesleki sıkıntılar ve üretimin içindeki bir yaşam arzusu, Avcı’yı aile işletmesine dönmeye yönlendirdi.

Karar süreci ve motivasyonları:

Avcı, kamu sınavlarına girdiğini ve sürecin zorluklarıyla karşılaştığını aktarıyor. Kendi ifadeleriyle, 'yazılı sınavları geçememe rağmen mülakatlarda elendim. Bir süre serbest avukatlık yaptım ve çeşitli mesleki sıkıntılar sebebiyle avukatlığı bırakarak hayvancılığa dönmeyi tercih ettim.' İşi bırakma nedenlerinden biri olarak üretimin içinde olmak istemesini gösteriyor ve ailesinin kökeninin hayvancılıkla bağlantılı olduğunu vurguluyor.

Çiftlikteki faaliyetler:

Avcı, Adapazarı Taşlık Mahallesi’nde babası ve kardeşiyle birlikte aile işletmesinde çalışmaya başladı. İşe başladıktan sonra çiftliğin kapasitesini artıran Avcı, memleketleri Erzurumdan getirilen hayvanları kurbanlık olarak yetiştiriyor. Aile işletmesinde kurbanlık yetiştiriciliğinin yanı sıra süt üretimi de sürdürülüyor.

Avcı, hukuk eğitimini ve mesleki tecrübesini geride bırakıp, aile mesleğini sürdürerek günlük üretimin parçası olmayı tercih etti. Cübbesini çıkarıp çizmelerini giyen genç hukukçunun tercihi, bölgedeki küçük aile işletmelerinin sürdürülebilir üretim hedefleriyle örtüşüyor.

SAKARYA&#039;NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE YAŞAYAN GENÇ AVUKAT, ÜRETİMİN İÇERİSİNDE OLMAK İSTEDİĞİNİ FARK...

SAKARYA'NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE YAŞAYAN GENÇ AVUKAT, ÜRETİMİN İÇERİSİNDE OLMAK İSTEDİĞİNİ FARK ETTİKTEN SONRA CÜBBESİNİ ÇIKARTARAK AİLE MESLEĞİ OLAN HAYVANCILIĞA YÖNELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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