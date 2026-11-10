Van'da 10 kasım anma törenleri saygı ve etkinlikle sürdü

Valilik önünde çelenk sunumu ve saygı duruşu:

Van'da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı valilik önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Tören kapsamında saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Okul etkinlikleri ve sinevizyon sunumu:

Çelenk sunma töreninin ardından program, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde devam etti. Burada da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Garnizon Komutanlığınca belirlenen bir subay tarafından Atatürk’ün hayatı anlatıldı ve bir sinevizyon gösterisi izlendi.

Sanat ve yarışmalarla anma:

Programda öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından seslendirilen Atatürk’ün sevdiği türkülerle devam eden etkinlikte bir oratoryo gösterisi de gerçekleştirildi. Anma programının son bölümünde ise Atatürk Koşusu yapıldı, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Müftüsü Kadir Koçak, kaymakamlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

VAN’DA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.