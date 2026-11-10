Erzurum ticaret borsası başkanından 10 kasım mesajı: Atatürk'ün ekonomik vizyonu öne çıktı

Erzurum Ticaret Borsası'ndan 10 Kasım mesajı:

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, aramızdan ayrılışının 88'inci yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı, özlem ve rahmetle andıklarını ifade etti.

Atatürk'ün liderliği ve ekonomik vizyonu:

Oral, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü milletine adanmış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan güçlüklere direnmiş bir lider olarak tanımladı. Atatürk'ün savaş meydanlarındaki askeri dehası kadar, ekonomik gelişme yönünde ortaya koyduğu vizyonun da Türkiye'nin ufkunu açtığını vurguladı. Atatürk'ün Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir sözüne bağlılıklarının sürdüğünü belirtti.

Borsanın sorumluluğu ve kararlılığı:

Mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha yükseklere taşımak ve devletimizi dünyanın 10 güçlü ülkesinden biri yapmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Oral, iş insanları olarak ekonomiyi büyütme ve gelecek nesillere güçlü bir ülke bırakma kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi.

Oral, bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.

ERZURUM TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN ORAL, 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.