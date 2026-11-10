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Iğdır'da 10 kasımda Atatürk saygıyla anıldı

Iğdır'da 10 Kasım programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saat 09.05'te siren ve saygı duruşu ile başladı; Kültür Merkezi'nde öğrencilerin etkinlikleri izlendi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Iğdır'da 10 kasımda Atatürk saygıyla anıldı

Iğdır'da 10 Kasım anma töreni

Iğdır'da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88’inci yılında düzenlenen törenle anıldı. Günün ilk bölümünde kent merkezindeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, anma programına katıldı.

Törenin akışı:

Program, anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte katılımcılar saygı duruşunda bulundu; ardından İstiklal Marşı okundu. Anıt önündeki resmi tören, kent sakinlerinin katılımıyla saygı ve duruş içinde gerçekleşti.

Kültür Merkezi programı:

Anıt önündeki törenin ardından Iğdır Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Programda öğrenciler, Atatürk'ün hayatını ve Türkiye tarihindeki önemli dönüm noktalarını anlattı; çeşitli canlandırmalarla dönemin olayları sahnelendi. Ayrıca Atatürk'ün yaşamı ve mücadelesini konu alan bir sinevizyon gösterisi sunuldu.

Düzenlenen etkinliklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yılında saygı, rahmet ve minnetle anıldı; katılımcılar anma töreninin birlik ve anlama dair mesajlarını paylaştı.

IĞDIR’DA 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

IĞDIR’DA 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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