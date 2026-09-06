Aya Haralambos önünde başlayan gösteri Çeşme Cumhuriyet Meydanı'na taşındı

Çeşme Festivali'nin programında yer alan beklenmedik anlardan biri, tarihi Aya Haralambos Kilisesi önünde gerçekleşen sürpriz bir flashmob oldu. Gösteriyi düzenleyen İzmir Aşkına Derneği üyeleri, müziğin başlamasıyla kalabalığın arasından çıkarak dansa başladı ve kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

sürpriz an ve ilk tepkiler:

Müzik çalar çalmaz performans sergileyen grup, enerjik koreografisiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Seyirciler arasında oluşan merak ve heyecan, gösterinin kısa sürede büyük bir alkış toplamasına yol açtı. İzleyicilerin yanı sıra Çeşme Belediyesi yönetimi de gösteriyi beğeniyle karşıladı ve performans ekip tarafından olumlu yorumlandı.

Kiliseye yerleşen izleyici kitlesi, flashmob'un spontane görüntüsünü telefonlarına kaydetti; çocuklar, gençler ve festival konukları dansa eşlik ederek atmosferi daha da canlandırdı. Gösterinin yalın ve sokakla bütünleşen yapısı, festival programına renkli ve akılda kalıcı bir anı ekledi.