Ayancık'ta gençlere dijital dünyada güçlü refleksler kazandırıldı

eğitimin kapsamı:

Sinop'un Ayancık ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayancık Yenikonak Ortaokulu'nda düzenlenen bilgilendirme çalışmasında, öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı. Program, gençlerin çevrim içi ortamları daha güvenli ve sorumlu şekilde kullanmalarını hedefledi.

siber zorbalığın tanımı ve etkileri:

Eğitimde jandarma ekipleri, siber zorbalık kavramını tanımlayarak hangi davranışların bu kapsamda değerlendirildiğini örneklerle açıkladı. Öğrencilere, dijital ortamlarda karşılaşılan taciz, tehdit veya dışlayıcı davranışların psikolojik ve sosyal etkileri üzerinde duruldu ve bu tür olumsuz deneyimlerin birey üzerindeki sonuçları aktarıldı.

maruz kalındığında izlenecek adımlar:

Programın öne çıkan bölümünde, siber zorbalığa maruz kalanların atması gereken adımlar detaylandırıldı. Bu bölümde güvenlik önlemleri, şüpheli veya rahatsız edici durumların bildirimi ve konunun yasal süreçler ve yaptırımlar çerçevesinde ele alınacağı hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Öğrencilere, karşılaştıkları olumsuz durumlarda nasıl hareket edecekleri konusunda pratik öneriler sunuldu.

hedef ve beklentiler:

Gerçekleştirilen bu eğitimle öğrencilerin dijital ortamlarda daha bilinçli, güvenli ve sorumlu bireyler olarak hareket etmeleri; siber zorbalığa karşı güçlü bir farkındalık kazanmaları ve olası olumsuz durumlar karşısında doğru refleksleri geliştirmeleri hedeflendi.

SİNOP'UN AYANCIK İLÇESİNDE, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SİBER ZORBALIK FARKINDALIK VE BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.