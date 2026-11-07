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Karapınar'da okullarda sağlıklı yaşam bilinci için kapsamlı eğitimler

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sazlıpınar ve Küçükaşlama okullarında ağız-diş, obezite, hijyen, fiziksel aktivite ve diyabet konularında öğrencilere eğitim verdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karapınar'da okullarda sağlıklı yaşam bilinci için kapsamlı eğitimler

Karapınar'da eğitim çalışmaları:

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe okullarında düzenlenen sağlık eğitimleri tamamlandı. Etkinlikler Sazlıpınar İlkokulu, Sazlıpınar Ortaokulu ve Küçükaşlama İlkokulu'nda gerçekleştirildi ve farklı yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Uygulanan eğitim konuları:

Eğitimlerde öncelikli olarak ağız ve diş sağlığı, obezite, okulda hijyen, fiziksel aktivite ve okulda diyabet gibi konular ele alındı. Öğrencilere teorik bilgiler verilirken, günlük yaşamda uygulanabilecek basit hijyen ve beslenme alışkanlıkları ile fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı.

Amaç ve gelecek planları:

Gerçekleştirilen eğitimlerin temel hedefi, öğrencilerin sağlık bilincini artırmak ve erken yaşlarda sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmaktır. Yetkililer, bu tür farkındalık çalışmalarının sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunacağını belirtti ve eğitimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini açıkladı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SAĞLIK EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SAĞLIK EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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